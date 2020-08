Líbano.- El Tribunal Especial para Líbano ultima su veredicto para este martes sobre el asesinato de Rafik Hariri

27/03/2002 El ex primer ministro de Líbano, Rafik Hariri, asesinado en un atentado en 2005 en Beirut POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA LÍBANO INTERNACIONAL COURTNEY KEALY



El Tribunal Especial para Líbano (TEL) emitirá el próximo martes, 18 de agosto, un esperado veredicto sobre el asesinato del exprimer ministro libanés Rafik Hariri, 15 años después del crimen, en plena crisis a todos los niveles dentro del país, y por el que están siendo juzgados cinco miembros del partido milicia chií libanés Hezbolá, todos ellos en el extranjero.



Se trata de la primera vez que un tribunal internacional celebra un juicio 'in absentia' desde los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, en los que se determinó y condenó las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores de la Alemania nazi.



El caso ha registrado nueva actividad a principios de este año, cuando el presidente del Tribunal, David Re, ha anunciado la inclusión de un quinto sospechoso, Hasán Merhi, en el caso por el asesinato del exprimer ministro libanés.



Los cargos contra Merhi fueron presentados en octubre de 2013, si bien hasta el momento no estaba incluido en el caso contra los otros cuatro acusados --Salim Jamil Ayyash, Mustafá Amine Badreddine, Hussein Hassan Oneissi y Assad Hassan Sabra--, cuyos cargos fueron presentados en junio de 2011.



El atentado que mató a Hariri, un coche bomba que estlló en Beirut el 14 de febrero de 2005, se saldó con 22 muertos y más de 220 heridos. A pesar de que la autoría del atentado fue reclamada por un grupo fundamentalista hasta entonces desconocido llamado Victoria y Yihad en la Gran Siria, la acusación considera que se trató de una reclamación falsa para alejar las sospechas del partido-milicia chií Hezbolá.



Sin embargo, el impacto de la muerte de Hariri provocó la retirada de las tropas sirias de Líbano, tras 29 años de hegemonía política y militar.



En unas declaraciones de 2018, su hijo, el por entonces primer ministro designado de Líbano, Saad Hariri, se limitó a pedir justicia y verdad por el asesinato de su padre. "Esto es lo que siempre hemos querido, y nunca hemos recurrido a la venganza. Rafik Hariri no fue un hombre de venganza, sino de justicia, y seguiremos su camino", según declaraciones recogidas en su momento por el portal local de noticias Naharnet.



"Líbano ha presenciado muchos asesinatos, pero la verdad nunca ha sido revelada. Esperemos que esta vez sí lo sea. Los que cometieron este crimen pagarán el precio, antes o después", añadió.



A finales de julio, Hariri volvió a recordar a su padre, esta vez con una llamada a la calma a la población, para que "mantengan la paciencia" y "eviten discutir el veredicto y participar en enfrentamientos verbales a través de las redes sociales, antes y después de que sea emitido.



Hezbolá, por su parte, ha expresado en numerosas ocasiones su rechazo a entregar a los acusados a las autoridades, alegando que las acusaciones son infundadas y que el tribunal está politizado e influenciado por Estados Unidos e Israel.



De hecho, el líder de Hebzolá, Hasán Nasralá, reiteró este mismo viernes la postura oficial de la organización sobre su rechazo absoluto al proceso.



"Ya hemos explicado en los últimos años todos los detalles del trabajo de este tribunal, y no significa nada para nosotros, y consideramos que no nos preocupa ninguna de sus decisiones", hizo saber en un discurso.



"Si se hace un juicio injusto sobre uno de nuestros hermanos, volveremos a defender la inocencia de todos ellos, porque la verdad es que el tribunal ya emitió su veredicto hace mucho tiempo", añadió.



Todo queda pendiente del veredicto del tribunal, previsto inicialmente para este viernes pero aplazado por "respeto por las incontables víctimas de la devastadora explosión que sacudió Beirut el 4 de agosto y al periodo de luto de tres días en Líbano".