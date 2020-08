Líbano.- El presidente de Líbano avisa de una lenta investigación de la explosión de Beirut dada su complejidad

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente de Líbano, Michel Aoun, ha avisado este sábado de que nada hace indicar que la investigación sobre la gran explosión de la semana pasada en el puerto de Beirut vaya a avanzar con rapidez porque la situación parece haberse complicado en las últimas horas.



"Tenemos la voluntad de completar la investigación lo más rápidamente posible , pero la situación ha resultado ser más complicada y, por eso, no podemos terminarla a la velocidad a la que querríamos", ha explicado en una entrevista con BFMTV.



Aoun señaló que la investigación sigue examinando todas las hipótesis, que "están sobre la mesa". La principal hipótesis es la de la negligencia en el cuidado del almacén de nitrato de amonio que originó la explosión: 2.700 toneladas que arrasaron el puerto y buena parte de la ciudad.



Sin embargo, la investigación tampoco descarta una "explosión premeditada o, incluso, un ataque aéreo.



El presidente, además, agradeció la ayuda prestada por Francia y por su presidente, Emmanuel Macron, antes de rechazar las acusaciones de interferencia en asuntos internos de Líbano. "Cuando alguien te tiende la mano, no se le puede llamar injerencia", ha declarado.



Por último, Aoun ha descartado abandonar el poder a raíz de la presión popular tras la explosión, que muchos ciudadanos consideran símbolo de la corrupción y la negligencia en el país. "No puedo dejar el cargo ahora y abrir un vacío de poder en el país", ha declarado.



El FBI se unirá a las investigaciones abiertas en Líbano en torno a la explosión registrada el 4 de agosto en el puerto de la capital, Beirut, según ha informado este jueves el subsecretario para Asuntos Políticos de Estados Unidos, David Hale.



Hale, que ha llegado durante la jornada a la ciudad libanesa, ha señalado además que pedirá reformas a las autoridades del país durante las reuniones que mantendrá en las próximas horas en el marco de su visita oficial, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.



Al menos 171 personas murieron, más de 6.000 resultaron heridas y alrededor de 300.000 se quedaron sin techo a causa de la tremenda detonación.