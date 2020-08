Latinoamérica suma 6 millones de casos de covid-19

Actualiza con nuevos balances Latam, mundo; vacuna Rusia; turismo en Rio, detalles Lourdes y Liga España ///Montevideo, 15 Ago 2020 (AFP) - América Latina y el Caribe, la región del mundo más afectada por el coronavirus, superó este sábado los seis millones de contagios, mientras Europa acelera la imposición de nuevas restricciones ante el temor de una segunda ola.En los últimos siete días, casi la mitad de las muertes registradas en el mundo por covid-19 han ocurrido en el área de Latinoamérica y el Caribe, donde se registran 237.829 fallecidos desde el inicio de la pandemia, según un balance de AFP basado en datos oficiales.Esta región del mundo, que entre el 8 y el 14 de agosto también registró la mayor cantidad de casos, sumaba 6.024.138 de contagios hacia las 15H00 GMT del sábado.Brasil, con 3,2 millones de casos y 106.523 muertos es el país más afectado de la región. Pese a ello, los principales puntos turísticos de Rio de Janeiro, entre ellos el icónico Cristo Redentor, reabrieron sus puertas al público este sábado, tras cinco meses de cierre. "La reapertura del Cristo simboliza la reapertura de Brasil al turismo", dijo el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.Los visitantes tendrán que usar máscara, mantener una distancia mínima de dos metros entre sí y no podrán recostarse en el suelo, algo habitual entre quienes buscan el mejor ángulo para sacarse fotos con la gigantesca estatua. La pandemia tampoco opaca la popularidad del presidente Jair Bolsonaro, quien menospreció la enfermedad y rechazó medidas de confinamiento, y registra los mejores índices desde su llegada al poder, según un sondeo publicado el viernes. Al trágico saldo del gigante sudamericano le sigue el de Perú (516.296 casos y 25.856 fallecidos) y México (511.369 infectados y 55.908 muertos). El país andino es proporcionalmente el de mayor cantidad de muertes en relación a la población de 32,9 millones, con 784 cada millón de habitantes. En Brasil hay 501 fallecimientos por millón de personas, sobre una población de 212 millones. El impacto de la pandemia se refleja también en Argentina, donde el gobierno extendió hasta fin de agosto el aislamiento social que suma 148 días. Según el anuncio del viernes, habrá mayor flexibilidad en Buenos Aires -el área que concentra más infecciones- y más rigor en provincias en las que se expandió el virus, que suma en el país más de 5.500 muertes.También Ecuador, que bordea los 100.000 casos con 6.000 decesos, extendió hasta el 13 de septiembre el estado de excepción que rige desde marzo. - Retrocesos en Europa - El nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de más de 760.889 personas en el planeta y más de 21,2 millones se han contagiado.Estados Unidos es, de lejos, el país con las cifras más críticas, al sumar más de 168.446 muertos y 5,3 millones de casos. Pero en Europa, en medio del verano boreal, el temor crece con la llegada de una segunda ola del virus, y países como Francia y Reino Unido aceleraron este sábado la reimposición de medidas preventivas.Este conjunto de restricciones marca un freno al proceso de desconfinamiento que avanza desde mediados de mayo en gran parte del continente tras la mortífera primera ola de coronavirus.La alcaldía de París amplió desde este sábado las zonas con uso obligatorio de mascarilla, días después de imponer esta restricción ya vigente en varias ciudades europeas."Desde mediados de julio, todos los indicadores muestran que el virus circula nuevamente de manera más activa en la región", justificó la alcaldía.La celebración de Nuestra Señora de la Asunción, que suele congregar a 25.000 fieles en Lourdes (sudoeste de Francia), una de las peregrinaciones más importantes de la cristiandad, se celebra este sábado con fieles obligados a llevar mascarilla.Unos 5.000 peregrinos acudieron a la basílica de San Pío X, una gigantesca iglesia subterránea, cuya capacidad cinco veces mayor fue limitada.Por el rebrote en Francia, Reino Unido impuso desde este sábado una cuarentena de 14 días a viajeros procedentes de ese país, así como de Holanda y Malta. La medida sigue vigente para España, Bélgica, Andorra y Bahamas.En España, con 3.000 infecciones diarias en los últimos dos días, el gobierno decretó el viernes la prohibición de fumar en la calle salvo con distancia, además de cerrar discotecas y bares nocturnos.La amenaza abarca incluso a la Liga española, con al menos siete clubes de primera división ya afectados antes del inicio de la nueva temporada el 12 de septiembre.En Asia, Corea del Sur reforzó este sábado las restricciones en Seúl y sus alrededores, en momentos en que el país registra su mayor número diario de nuevas infecciones en más de cinco meses. - Rusia produce su vacuna - Ante un virus que no da tregua, la esperanza pasa por una vacuna. Las autoridades rusas informaron el sábado avances en la producción de su vacuna Sputnik V. "Se ha producido el primer lote de la nueva vacuna contra el coronavirus en el Centro de Investigación Gamaleya", indicó el ministerio de Salud ruso en un comunicado sobre el fármaco anunciado el martes por el presidente Vladimir Putin.Investigadores occidentales se mostraron escépticos y avanzan en diversos proyectos.La excepción es Brasil, que sigue un camino diversificado, con acuerdos que incluyen a la vacuna rusa. En América Latina, Argentina y México anunciaron en la semana un acuerdo para producir la diseñada por AztraZeneca y la Universidad de Oxford. Estados Unidos, que invirtió más de 10.000 millones de dólares en seis proyectos y firmó contratos que le garantizan aprovisionamiento, prometió vacunar gratis a sus ciudadanos.burs-mar/mis/mls/lda ------------------------------------------------------------- Ecuador amplía estado de excepción por pandemia, que deja cerca de 100.000 casosQuito, 15 Ago 2020 (AFP) - Ecuador, que bordea los 100.000 casos de coronavirus, extendió hasta el próximo 13 de septiembre el estado de excepción que rige desde marzo, anunció este viernes el presidente Lenín Moreno."He dispuesto a través de Decreto Ejecutivo, la renovación por 30 días más del Estado de Excepción en todo el territorio nacional para evitar la propagación del COVID-19", escribió Moreno en su cuenta de Twitter.Ecuador, con unos 17,5 millones de habitantes, reporta 99.409 casos de coronavirus, incluidos 6.030 muertos. Las autoridades estiman que hay otros 3.550 fallecidos probables por la covid-19.Quito, donde habitan unos 2,8 millones de personas, es la ciudad más afectada con 17.992 infectados. Le sigue Guayaquil, que entre marzo y abril vivió lo peor de la pandemia al ser uno de los primeros focos de la enfermedad en Latinoamérica con muertos en casas y calles.El puerto de Guayaquil, donde viven unos 2,7 millones de habitantes, registra 12.393 infectados.El nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de más de 755.000 personas en todo el planeta y más de 21 millones se han contagiado, según el último balance de la AFP basado en fuentes oficiales.Tras detectarse el primer caso de la covid-19 en Ecuador, el 29 de febrero, el mandatario ordenó el estado de excepción por 60 días el 16 de marzo y luego lo renovó por otros 30, como le permite la Constitución.El estado de excepción permite al Ejecutivo mantener medidas de restricción, incluidos el toque de queda, la movilización de las Fuerzas Armadas y la suspensión de derechos como la libertad de reunión ante la pandemia.El gobierno ha flexibilizado desde mayo las medidas de confinamiento, reabriendo sus fronteras aéreas y permitiendo que se reanuden actividades recreativas como la visita a playas y reservas naturales, así como el aumento del trabajo presencial.También impuso un sistema de semáforo, con tres niveles, para medir el grado de riesgo por la pandemia. Al menos una decena de los 221 cantones del país tienen activada la alerta roja, de máximo riesgo, lo que implica un toque de queda de ocho horas diarias y mayores restricciones de movilidad.El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional impuso restricciones adicionales para 18 de las 24 provincias, entre ellas la prohibición de reuniones sociales y de la venta de licor entre viernes y domingo.El organismo también recomendó al presidente extender el estado de excepción por considerar que "la suspensión y limitación de los derechos a la libertad de tránsito, así como a la libertad de reunión y asociación, por medio del aislamiento y distanciamiento social, aún son medidas necesarias para mitigar la propagación del COVID-19", según consta en su informe del martes.pld/gfe ------------------------------------------------------------- Cristo Redentor reabre al público en Rio de Janeiro =(Live Video+Video+Fotos)= Río de Janeiro, 15 Ago 2020 (AFP) - Los principales puntos turísticos de Rio de Janeiro, entre ellos el icónico Cristo Redentor, reabrieron sus puertas al público este sábado, tras pasar cinco meses cerrados por la pandemia del nuevo coronavirus. "La reapertura del Cristo simboliza la reapertura de Brasil al turismo", dijo el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, durante la inauguración del monumento.Los visitantes tendrán que usar máscara, mantener una distancia mínima de dos metros entre sí y no podrán recostarse en el suelo, algo habitual entre quienes buscan el mejor ángulo para sacarse una foto a los pies de la gigantesca estatua de brazos abiertos.Ubicado en la cima del cerro Corcovado (710 metros de altitud) en el Parque Nacional da Tijuca, el santuario ofrece una vista panorámica de la ciudad y había suspendido las visitas en marzo, cuando fueron impuestas medidas de distanciamiento social para frenar el contagio del virus. Durante ese tiempo, continuó funcionando como santuario religioso, con misas sin público y homenajes de la Arquidiócesis a las víctimas de la pandemia y a los profesionales de la salud. También abrieron al público este sábado el teleférico del morro Pao de Açucar, que ofrece una vista panorámica desde otro punto de la ciudad, el acuario AquaRio y la rueda gigante Rio Star, atracción en la región portuaria inaugurada el año pasado. La Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC) estima que en los últimos cinco meses el turismo brasileño dejó de facturar casi 154.000 millones de reales (unos 30.000 millones de dólares al cambio actual), operando al 14% de su capacidad. El estado de Rio de Janeiro, con 17 millones de habitantes, acumula más de 14.500 muertes y casi 190.000 contagios por coronavirus según cifras oficiales. La capital, que inició en junio un proceso gradual de reapertura económica, registró 33 decesos y 1.365 casos nuevos en las últimas 24 horas. Sin perspectiva clara sobre cuándo estará disponible una vacuna contra el virus, la Alcaldía anunció que está diseñando un nuevo formato para la tradicional fiesta de fin de año, que normalmente atrae a millones de personas a la playa de Copacabana para ver el show de fuegos artificiales.Las autoridades buscarán repartir las celebraciones en diversos puntos de la ciudad y fomentar shows con transmisiones en vivo, para evitar aglomeraciones. El célebre carnaval de Rio, con sus esplendorosas escolas de samba y multitudinarios 'blocos' callejeros también corre riesgo de ser cancelado por la pandemia.En todo Brasil, el virus ha causado más de 106.500 muertos y 3,2 millones de contagios.mel/lda