India anuncia que está probando tres posibles vacunas para la COVID-19

Nueva Delhi, 15 ago (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció este sábado que se están desarrollando tres posibles vacunas contra la COVID-19 en el país, que aún están en diferentes periodos de pruebas y que la nación asiática tiene la capacidad para fabricar masivamente la que sea exitosa.

"Hoy en India, no una ni dos, sino tres vacunas están en diferentes fases del periodo de pruebas. Tan pronto como los científicos den el visto bueno, el país está preparado para producir (la vacuna) en grandes cifras", anunció el primer ministro durante su discurso con motivo del 74 Aniversario del Día de la Independencia del país, celebrado este sábado en Nueva Delhi.

Si bien Modi no reveló qué laboratorios o empresas están desarrollando esos proyectos, sí adelantó que el Estado "ha preparado la infraestructura para vacunar a cada persona del país".

"Tenemos una hoja de ruta lista para eso", insistió.

En un Día de la Independencia deslucido, con la mayoría de actos cancelados por la pandemia, Modi inició su discurso en el icónico Fuerte Rojo de la antigua Delhi con un homenaje a los profesionales de la salud que luchan contra el virus, algunos de los cuales fueron invitados al evento.

"Estamos atravesando tiempos extraños. Hoy no veo niños aquí en el Fuerte Rojo debido a la pandemia que estamos sufriendo. En nombre de toda la Nación, quiero agradecer los esfuerzos de todos los guerreros del coronavirus. Todos esos trabajadores de la salud, médicos y enfermeras, que trabajan incansablemente para servir a la Nación", dijo.

"En esta crisis del coronavirus muchas familias se han visto afectadas, muchos han perdido sus vidas. Sé que con la resolución de los 1.300 millones de indios venceremos esta crisis", sentenció.

La obtención de una vacuna es fundamental para un país que aún no ha conseguido doblegar la curva de contagios y que, este mismo sábado, superó los 2,5 millones de casos positivos (2.526.192), de los que 49.036 han fallecido, según los últimos datos del Ministerio de Salud Pública.

En apenas un mes, los contagios se han doblado en la India, que dejó atrás su estricto confinamiento a principios de junio con apenas 250.000 positivos.

Desde entonces y pese a la escalada de los contagios, el Gobierno ha ido eliminando las restricciones de forma paulatina y el país se encuentra ya, desde principios de agosto, en su tercera fase de desescalada, con solo los eventos multitudinarios o lugares que reúnen a un gran número de personas cerrados.

El Gobierno justifica esas medidas en el elevado porcentaje de recuperados (71,7 %) y la baja cifra de muertos en comparación con otros países, ya que representan un 1,9 % de los infectados, según datos oficiales. EFE

