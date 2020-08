Gobierno argentino estudia restringir aún más compra de dólares para ahorro

El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo este sábado que estudia restringir aún más la compra de dólares para ahorro, actualmente limitada a 200 dólares mensuales, debido al bajo nivel de reservas del país.

"Es algo que estamos estudiando", señaló el mandatario consultado por radio La red. "Son cosas que tenemos que hablar" con el ministro de Economía, Martín Guzmán, con quien se reunirá este sábado, indicó.

"Tenemos una demanda muy grande de pequeños ahorristas", sostuvo el mandatario, entre ellos beneficiarios de algunos subsidios del Estado.

Fernández dijo que algunas de esas compras no son "para especular", sino que se trata de personas que adquieren algún implemento como "una máquina de coser y tela (para) hacer algo" y "para seguir viviendo, no para especular, para que no se le deteriore el ingreso".

Pero la situación afecta las menguadas reservas de libre disponibilidad del Banco Central.

"Hoy por hoy, eso es una demanda de pequeños ahorristas. No son sumas tan importantes" pero "son un problema (...) porque 200, más 200, más 200, más 200" totalizan montos relevantes para las arcas del Banco Central, ejemplificó.

Según el sitio web del canal local TN, por estas compras de acuerdo al cupo autorizado, el BCRA perdió en julio unos 800 millones de dólares.

En recesión desde 2018 y con una pobreza de cerca de 40%, la economía argentina sufrirá aún más este año por el impacto de la pandemia de la covid-19.

Según la más reciente previsión del FMI, en 2020 el Producto Interno Bruto tendrá una contracción de 9,9%.

