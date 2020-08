Fútbol/Liga Europa.- Previa del Sevilla - Manchester United

El Sevilla es el grande ante el United



El cinco veces campeón busca otra final de la Liga Europa



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Sevilla busca este domingo ante el Manchester United la final de la Liga Europa, dentro del formato compacto que se está disputando en Alemania, un rival de amplio cartel pero que no se puede considerar favorito ante el cinco veces campeón del torneo.



El cuadro andaluz tiene la historia en este caso de su parte y además tiene también el fútbol. El equipo más laureado de la segunda competición continental aspira a una sexta final, la cual le mediría con Inter de Milán o Shakhtar Donetsk el próximo viernes.



El Sevilla es el único equipo español que queda en liza por Europa. La crisis del coronavirus llevó a agosto las competiciones continentales, cayó el Getafe, y en Champions, ni Real Madrid, ni Atlético, ni Barcelona lograron estar entre los cuatro mejores. Equipo grande de España y también del 'Viejo Continente', en el Sevilla debe haber solo ilusión sin dejar hueco a la presión.



Así lo dejó claro Julen Lopetegui en la rueda de prensa previa. El conjunto andaluz ha sido de lo mejor desde que volviera el fútbol tras el confinamiento, logrando el 'Top 4' en la Liga para asegurar la Liga de Campeones el próximo curso. Mientras, en esta fase final de la Liga Europa, trituró a la Roma y domó al Wolverhampton.



Ahora, la cita de semifinales exige un paso más a un Sevilla con sobrados recursos y calidad. Desde una zaga bien cuidada por Diego Carlos y Koundé, pasando por el centro del campo de Banega, hasta la ofensiva general que proponen con el guerrillero Ocampos a la cabeza, el Sevilla sin duda no es presa fácil para nadie.



Así lo piensa un United que, de menos a más, es verdad que afronta el desenlace de la temporada en buen momento. "Son el mejor United de los últimos años", avisó Lopetegui. También es cierto que no era difícil mejorar, pero los 'red devils' tienen una derrota en los últimos 24 partidos, cumplieron en Premier con un tercer puesto que les da billete a la próxima 'Champions' y son el United.



El formato a partido único reduce diferencias y aumenta la importancia de cada detalle. No importa el nombre, aunque el United tenga tres 'Champions' y 20 campeonatos ingleses, pero en la Liga Europa si pesa alguno es el del Sevilla. La calidad y presencia de los de Ole Gunnar Solskjaer no intimida a los del Pizjuán, en busca de su sexta final en Colonia.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



SEVILLA: Bounou; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos.



MANCHESTER UNITED: Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford; Martial.



--ÁRBITRO: Felix Brych (ALE)



--ESTADIO: Stadion Khöln.



--HORA: 21.00/Movistar Liga Campeones.