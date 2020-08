Fútbol/Liga Europa.- Lopetegui: "Son el mejor United de los últimos años"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, valoró la "ilusión" que inunda a su equipo como la mayor arma de cara al duelo de semifinales de este domingo ante el Manchester United en la Liga Europa, un rival que ha encontrado "su camino" y está al mejor nivel de los últimos años.



"Cómo nos sentimos es con la calma chicha de un partido que nos ilusiona mucho y con ganas de que llegue. Por lo demás hay ilusión, ambición y ganas. No es diferente a otros partidos siendo conscientes de lo bonito e importante que es ante un rival histórico al que queremos ganar. Lo principal es la ilusión", dijo en la rueda de prensa previa en Colonia (Alemania).



Enfrente tendrán unos 'red devils' que viven su mejor momento en años. "Creo que son el mejor Manchester de los últimos años. Han encontrado su camino y no pierden desde enero en una liga tan competitiva como la Premier. Es un equipo completo en todos los aspectos y ha encontrado el sitio para todos sus jugadores. Va a exigir nuestra mejor respuesta a todos los niveles", afirmó.



"Es lo que ha tocado. Ellos jugaron antes y tienen ese día, pero siempre que ha habido una dificultad que no estaba en nuestra mano nos ha hecho adaptarnos y fortalecernos. Es lo que hay, nos adaptaremos y llegaremos bien. Llegamos con muchísima ilusión y eso tiene que poder con todo", añadió.



Además, Lopetegui celebró la incorporación de Gudelj tras superar el coronavirus. "El hecho de su llegada es una gran alegría porque es muy querido en el vestuario y su recibimiento es una muestra de lo que es el vestuario internamente. A nivel futbolístico va a entrar y estará a disposición de nuestras decisiones. Si le toca, nos va a ayudar sin ninguna duda", confesó.



"Lógicamente nos gusta jugar partidos bonitos e importantes y más a estas alturas. Para eso hemos luchado todo el año y mañana tenemos la oportunidad. Vamos a tratar de ir con la mejor de nuestras caras y preparados para superar al rival por grande que sea", añadió, dispuesto a llevar al Sevilla a su sexta final de la Liga Europa.