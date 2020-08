Fútbol.-El Lyon se carga al City de Guardiola

Los franceses se citan con el Bayern en semifinales de la Champions



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Olympique Lyon sorprendió (1-3) al Manchester City este sábado en cuartos de final de la Liga de Campeones, a pesar de vivir asediado durante muchos minutos por el equipo inglés, con un doblete de Dembélé y un fallo que Sterling nunca olvidará.



El cuadro de Pep Guardiola volvió a fallar a su objetivo de ganar la Liga de Campeones, de nuevo incluso lejos de la final, por culpa de un Lyon con muchas vidas. Los errores condenaron a un City que perdonó y fue a remolque ya con el 0-1 galo al descanso.



El tramo final del primer tiempo ya fue un asedio y en el segundo, de la mano de Kevin De Bruyne, el equipo inglés comenzó una serie de llegadas que le llevó al empate. El Lyon marcó la que tuvo y, con todo a favor, Sterling falló a puerta vacía para que en la siguiente jugada Dembélé hiciera el doblete en un regalo de Ederson que hacía saltar la sorpresa (1-3).



El Estadio José Alvalade de Lisboa lo recordará siempre Sterling, uno de los mejores jugadores del mundo que perdonó en área pequeña un gol cantado que agarraba a su equipo a las semis. El jugador inglés fue el mejor de los suyos en el primer tiempo, tirando de uno contra uno. El Lyon jugó sin miedo y bien plantado atrás.



Los de Rudi Garcia lanzaron buenas contras y avisaron con peligro, en una de ellas logrando el 0-1 de Cornet cerca de la media hora, con Ederson mal colocado. Pese al dominio, el City no lograba un tiro a puerta hasta que De Bruyne inició su despertar.



Junto al belga y el inglés, la entrada de Mahrez en el inicio de la segunda parte juntó muchos quilates. Una combinación tras otra, una ocasión tras otra, que hicieron que el Lyon renunciara a la contra y comenzara a sacarse el balón de cualquier manera. De Bruyne hizo el justo empate a 20 minutos del final.



Sterling se la puso a Gabriel Jesus en otra clara. En medio del asedio, la primera opción de salir de su campo fue el 1-2 para el Lyon. Un pase en largo a Ekambi no lo buscó el ex del Villarreal por estar en fuera de juego, pero sí Dembélé para desgracia 'cityzen'.



El City fue con todo y entonces Sterling mandó a las nubes un pase de la muerte, en área pequeña, con el portero fuera del marco. Un minuto después, ya en el 87, Dembélé, que había entrado de refuerzo, firmó el 1-3 en un rechace de Ederson, que lleva al Lyon a semifinales de la Champions 10 años después.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: MANCHESTER CITY, 1 - OLYMPIQUE LYON, 3. (0-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Eric García, Laporte, Cancelo; Fernandinho (Mahrez, min.56), Rodri (David Silva, min.84), Gündogan; De Bruyne, Gabriel Jesús y Sterling.



OLYMPIQUE DE LYON: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois (Kenny Tete, min.74), Caqueret, Guimarães (Mendes, min.70), Aouar, Cornet; Depay (Dembélé, min.75) y Ekambi (Reine-Adelaide, min.87).



--GOLES:



0 - 1, min.24, Cornet.



1 - 1, min.69, De Bruyne.



1 - 2, min.79, Dembélé.



1 - 3, min.79, Dembélé.



--ÁRBITRO: Danny Makkelie (HOL). Amonestó a Fernandinho (min.29) y Rodri (min.58) por parte del City. Y a Dubois (min.12) y Marcelo (min.64) en el Lyon.



--ESTADIO: José Alvalade.