Europa acelera restricciones ante la llegada de la segunda ola de coronavirus

CentralEuropa acelera restricciones ante la llegada de la segunda ola de coronavirus Por Mariano ANDRADE con las oficinas de la AFP en el mundo =(Fotos+Video+Infografía)= París, 15 Ago 2020 (AFP) - El temor crece en Europa con la llegada de una segunda ola de coronavirus y países como Francia y el Reino Unido aceleraron este sábado la imposición de nuevas restricciones con el objetivo de frenar la propagación de la pandemia, que ya superó los 21 millones de contagios en el mundo.Este conjunto de medidas marca un abrupto freno al proceso de desconfinamiento decidido desde mediados de mayo en gran parte del Viejo Continente tras la mortífera primera ola de coronavirus que golpeó sobre todo a España, Italia, Francia y el Reino Unido.La alcaldía de París amplió desde este sábado las zonas de la ciudad con uso obligatorio de mascarilla, pocos días después de imponer por primera vez esta restricción vigente ya en varias ciudades europeas."La circulación de covid-19 en (la región parisina) Ile-de-France se había desacelerado fuertemente tras la salida del confinamiento pero, desde mediados de julio, todos los indicadores muestran que el virus circula nuevamente de manera más activa en la región: cerca de 600 personas dan positivo a diario en el test de covid-19", dijo la alcaldía al justificar la medida.La celebración de Nuestra Señora de la Asunción, que suele congregar a 25.000 fieles en Lourdes (sudoeste de Francia), una de las peregrinaciones más importantes de la cristiandad, se celebra este sábado con 10.000 fieles obligados a llevar mascarilla.Como consecuencia del rebrote en Francia, el Reino Unido impuso desde este sábado a las 03H00 GMT una cuarentena de 14 días los viajeros procedentes de ese país, así como de Holanda y Malta. La medida sigue vigente para España, Bélgica, Andorra y Bahamas.Miles de británicos se apresuraron en las últimas horas para volver a su país. "Regresamos a casa para evitar (la cuarentena) porque mi mujer trabaja y yo debo ocuparme de mi nieta", dijo a la AFP Paul Trower, un jubilado que anuló sus vacaciones y volvió en ferry desde Calais, en el norte de Francia.En España, con 3.000 infecciones diarias en los últimos dos días, el gobierno decretó el viernes la prohibición de fumar en la calle, salvo si se puede mantener la distancia de seguridad de dos metros, medida en vigor ya en las regiones de Galicia y Canarias. También se volverán a cerrar discotecas, bares nocturnos y salones de bailes. Los restaurantes y otros bares deberán cerrar a la una de la mañana.El aumento de los contagios por ahora no se ve acompañado de un crecimiento al mismo ritmo en el número de muertos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). - Bolsonaro en alza - El nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de más de 755.000 personas en todo el planeta y más de 21 millones se han contagiado, según el último balance de la AFP basado en fuentes oficiales.En especial, ha golpeado a América Latina y el Caribe, la región que suma más contagios que ninguna otra con 5,9 millones, y que también lamenta la mayor cifra de decesos, con 235.339.En Brasil, el país de la región más azotado, con 105.463 muertos y más de 3,2 millones de casos, la popularidad del presidente Jair Bolsonaro, quien menospreció la enfermedad y luego la contrajo, registra sus mejores índices desde su llegada al poder, con fuerte aprobación entre beneficiarios de ayudas para enfrentar la pandemia. Un sondeo de Datafolha mostró que el índice de aprobación del mandatario ultraderechista subió desde junio cinco puntos porcentuales, de 32% a 37%, y el de rechazo cayó de 44% a 34%.Su vecino Argentina extendió su aislamiento social que ya lleva 148 días hasta el 30 de agosto, con alguna flexibilidad en Buenos Aires y más rigor en provincias en las que se expandió el virus, anunció el presidente Alberto Fernández.También Ecuador, que bordea los 100.000 casos de coronavirus, extendió hasta el 13 de septiembre el estado de excepción que rige desde marzo.El gobierno de Estados Unidos, el país con las cifras más críticas (más de 167.200 muertos y más de 5,2 millones de casos), anunció que mantendrá las restricciones para los viajes no esenciales en sus fronteras con México y Canadá hasta el 21 de septiembre. - La esperanza de una vacuna - En Asia, Corea del Sur reforzó este sábado las restricciones en Seúl y sus alrededores, en momentos en que el país registra su mayor número diario de nuevas infecciones en más de cinco meses.En las últimas 24 horas se reportaron 166 nuevos casos, la cifra más alta desde inicios de marzo, lo que eleva el total del país a 15.039 contagios y 305 muertes.Nueva Zelanda, alabada por su buena respuesta en la primera ola, prolongó hasta el 26 de agosto el confinamiento en Auckland para frenar el rebrote.Ante un virus que no da tregua, la esperanza pasa por una vacuna. En América Latina, Argentina y México anunciaron en la semana un acuerdo para producir la diseñada por AztraZeneca y la Universidad de Oxford. La excepción es Brasil, que avanza por su propio camino, con acuerdos internacionales que incluyen incluso a la vacuna rusa. Estados Unidos, que invirtió más de 10.000 millones de dólares en seis proyectos de vacunas y firmó contratos que garantizan la entrega de cientos de millones de dosis en caso de éxito, prometió vacunar gratis a los estadounidense.