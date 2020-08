España.- El ministro alemán de Sanidad defiende la recomendación de no viajar a España por "necesaria"

PALMA DE MALLORCA, 15 (OTR/PRESS)



El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, ha defendido este sábado la recomendación de no viajar a España realizada por el Gobierno de Alemania porque es "necesaria", si bien ha reconocido que es una decisión "drástica para muchos".



Así se ha expresado Spahn en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, recogido por Europa Press. En la red social, el ministro ha asegurado que incluir a España --toda, excepto Canarias-- como zona de riesgo por COVID-19 es algo "necesario en vista de la dinámica" reciente.



"La pandemia no ha terminado. Los viajeros que regresan deben mantener cuarentena en casa hasta que el resultado de la prueba sea negativo", ha recalcado.



Las autoridades de Alemania concluyeron este viernes que toda España, con la única excepción de las Islas Canarias, es una "zona de riesgo" por contagios del nuevo coronavirus, por lo que quienes regresen deberán someterse a una prueba y podrían quedar sujetos a cuarentena, en función de lo que decidan los gobiernos regionales. Hasta entonces sólo figuraban como zonas de riesgo Madrid, País Vasco, Aragón, Cataluña y Navarra.



TUI CANCELA DESDE HOY TODOS LOS PAQUETES DE VIAJE A ESPAÑA



El touroperador TUI cancela a partir de este sábado los paquetes de viaje a España, a excepción de las Islas Canarias, horas después de que el Gobierno alemán incluyera a todo el país, salvo la citada comunidad autónoma, en su lista de "zonas de riesgo" por el coronavirus.



"Los paquetes de tours de TUI a España se cancelarán hasta el 24 de agosto", señaló este viernes el portavoz de la compañía, Aage Dunhaupt, en declaraciones concedidas al diario alemán 'Bild'.



Así, ha indicado que los clientes podrán "optar por elegir un nuevo destino, sin coste". Dunhaupt ha resaltado que también se organizarán los viajes de vuelta por adelantado a los turistas "que ya están de vacaciones en España", a excepción de los casos en las Islas Canarias.



La decisión de las autoridades alemanas implica que quienes regresen al país europeo deberán someterse a una prueba y podrían quedar sujetos a cuarentena, en función de lo que decidan los gobiernos regionales.



UNOS 30.000 ALEMANES TIENEN COMPRADOS VIAJES ORGANIZADOS A BALEARES



Unos 30.000 turistas alemanes tienen comprados viajes organizados a Baleares, la mayoría a Mallorca, según ha informado la Asociación Alemana de Agentes de Viaje (DRV por sus siglas en alemán), que matiza que se deben sumar los turistas que viajan sin un operador turístico.



Así lo ha indicado en un comunicado difundido después de la decisión del Gobierno alemán de incluir toda España, excepto Canarias, como zona de riesgo por el COVID-19. Según ha precisado la DRV, las llegadas planificadas de viajeros dentro paquetes turísticos se cancelarán durante los próximos días y los clientes podrán cancelar o volver a reservar.



La DRV ha señalado que los touroperadores están informando a sus huéspedes 'in situ' sobre la nueva evaluación del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores.



Además, la patronal de agentes de viajes ha expresado que "la salud es siempre la máxima prioridad en todos los viajes" y que en consecuencia consideran "correcta" la actuación del Gobierno, a pesar de que suponga un "gran revés" para Baleares y los clientes que deseaban viajar allí.