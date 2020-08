El rock de la banda mexicana El Tri suena en un autoconcierto

Con fotos de Alfredo ESTRELLA y video de Amaranta MARENTES. Repite con cambios en el copete ///Toluca, México, 15 Ago 2020 (AFP) - Los gritos del rockero mexicano Alex Lora resonaron en un autódromo del Estado de México, donde con su banda, El Tri, tuvo un nuevo debut tras cinco décadas de carrera: un autoconcierto, en medio de la pandemia de coronavirus."¡Y que viva el rock and roll!", alentó una y otra vez Lora, de 67 años, la noche del viernes en el Foro Pegaso, en Toluca, donde cientos de viejos y nuevos seguidores escucharon por primera vez "Sobrevivir" y "Los héroes de blanco", inspiradas en la crisis que desató la covid-19.El público coreó y bailó las canciones emblemáticas del grupo sobre el techo o junto a los cerca de 800 vehículos que ingresaron al predio para la presentación pagada."El 15 de febrero fue la última tocada (show) que hicimos antes de esta chingadera (la epidemia) y ahora, seis meses después, estamos rocanroleando aquí", dijo Lora al público con su característico estilo desenfadado.Al atuendo rockero de chamarra de piel, jeans y camiseta negra se sumaron cubrebocas y caretas. Y a los habituales controles de seguridad se incluyeron la obligatoria toma de temperatura y el uso de gel antibacterial."Me siento, en parte genial y por otra parte sacado de onda (desconcertado) por la pandemia y lo que estamos pasando, pero hay que aprovechar la oportunidad de que ya están abriendo algunos conciertos para distraernos", dijo a la AFP Raúl Corona, taxista de 48 años.Desafiando la lluvia, los asistentes se ordenaron en filas para participar en esta alternativa de ocio ideada para mantener el distanciamiento social y prevenir la propagación del nuevo coronavirus."Todo mundo está (...) guardado en su casa y de momento tienes una opción de un autoconcierto, pues es una súper buena onda (genial)", opinó Claudio Gobea, comerciante de 33 años.La industria del entretenimiento ha sido una de las más golpeadas por la covid-19, que en México, con unos 128 millones de habitantes, ha cobrado la vida de casi 56.000 personas.En 2019, los ingresos por música en vivo en el país fueron de 225 millones de dólares, según la publicación Entertainment and Media Outlook México 2016-2020. Una cifra imposible de igualar este año con casi un centenar de conciertos y festivales cancelados y pospuestos para 2021. - "No podemos detenernos" - En casi 52 años de carrera, Alex Lora se ha presentado en los lugares más recónditos de México y en varios países latinoamericanos, y con la actitud rebelde que lo caracteriza, está dispuesto a seguir "rocanroleando" pese a la crisis."No nos podemos detener", dijo Lora a la AFP en una entrevista telefónica.Con su peculiar voz rasposa, el artista le ha cantado a la realidad sociopolítica de México, y ahora suma a sus líricas el drama suscitado por la pandemia."Cada viernes nos conectamos vía streaming con 'la raza' (como llama a sus seguidores), charlamos y cantamos, sentimos que es un desahogo", contó el líder de El Tri, que ha traspasado fronteras idiomáticas y generacionales y ha cosechado una amplia legión de fans.En su extensa discografía, de más de 50 álbumes, la banda ha impreso un sello peculiar con temáticas como el amor, la corrupción y los inmigrantes.Su lista de éxitos incluye más de 30 millones de discos vendidos y un premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación en 2011, entre otros.nc/axm/mls -------------------------------------------------------------