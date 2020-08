El líder Olimpia busca escapar del cerco de Cerro Porteño en el Apertura paraguayo

En la imagen, jugadores de Olimpia de Paraguay. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 15 ago (EFE).- El Olimpia, líder del torneo Apertura, se cruzará con el colista San Lorenzo con la vitola de favorito para mantenerse fuera del alcance del Cerro Porteño, que le sigue a un punto y se las verá con Sol de América en la decimocuarta jornada, que se abre el domingo y se cierra el martes.

Luego de cinco jornadas del reinicio del torneo, que se celebra sin público por las obligadas medidas sanitarias ante el coronavirus, el Decano se ha consolidado como firme candidato a conquistar el torneo, que sería el quinto consecutivo y bajo las órdenes del argentino Daniel Garnero.

Una postulación de momento discutida por Cerro Porteño, en racha de victorias, con cinco seguidas, y una vez visto el desplome del Libertad que dirige el también argentino Ramón Díaz, que era el líder del Apertura hasta hace dos jornadas.

Olimpia, que juega el lunes, viene precisamente de dar la estocada a Libertad (2-1), y en teoría no debería complicarse la vida ante un San Lorenzo que ha tenido un repentino cambio de entrenador con la salida del uruguayo Sergio Orteman, ahora en Sol de América.

El exfutbolista Cristian Martínez es el encargado de sacar a flote al equipo de la ciudad de San Lorenzo, en el Gran Asunción, que está en la zona media de la tabla y que en octubre proseguirá la Copa Sudamericana.

El otro estelar de la jornada está programado para el martes, con un Cerro Porteño que sigue sumando, la última vez este fin de semana ante un rival tan complicado como el Guaraní de Gustavo Costas, al que venció por 1-0.

Ese día le espera el nuevo Sol de América de Orteman, ante el reto de reflotar un equipo que no ha levantado cabeza desde el regreso del Apertura.

No obstante restan nueve jornadas para el final de la competición y puntos que tampoco deben dejar escapar Libertad y Guaraní, empatados a 23, cinco por detrás de Olimpia y cuatro de Cerro Porteño.

A Libertad le urge imponerse el martes ante Nacional para seguir en la pelea y dar aire a un Díaz cuya continuidad como técnico ya ha sido puesto en duda.

No es ese el problema de Guaraní, que pese a perder ante el Ciclón transmite sensaciones de serio aspirante y que el domingo enfrenta al modesto 12 de Octubre.

Partidos de la decimocuarta jornada:

16.08: Guaraní-12 de Octubre y General Díaz-River Plate

17.08; San Lorenzo-Olimpia y Libertad-Nacional

18.08: Guaireña-Sportivo Luqueño y Sol de América-Cerro Porteño.