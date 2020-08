El argentino Newbie repite como mejor jugador de Liga latina de LoL

Fotografía cedida hoy por Riot Games en la que se observa al argentino Leandro 'Newbie' Marcos, soporte de All Knights, campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 14 ago (EFE).- El argentino Leandro 'Newbie' Marcos, soporte del campeón All Knights, repitió este viernes como mejor jugador de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL) al obtener la distinción en el torneo Clausura.

Newbie ganó también la votación en el Apertura.

Se impuso en este Clausura con el 29 % de los votos emitidos por los mánagers y cuerpos técnicos de los equipos, medios de comunicación, influenciadores y la desarrolladora de LoL, Riot Games.

El argentino, de 23 años, fue nombrado cuatro veces Mejor Jugador del Partido en las ocho semanas de la fase regular, clave para que su escuadra repitiera en el primer puesto de la clasificación y se ganara el pase directo a la final.

'All Knights' volvió a ser nombrado el mejor equipo de la Liga Latinoamérica, ahora con el 88 % de los votos, además de ganar cinco de las seis categorías a lo mejor del Clausura.

Los premios se dieron después de que la organización chilena logró una fase regular con 14 victorias y solo cuatro descalabros.

El mejor cuerpo técnico fue para los caballeros.

Los coreanos Kim 'VicaL' Sun-mook y Luchio 'SoulStrikes' Park derrotaron a sus rivales con el 50 % de las preferencias.

En cuanto al novato del torneo, el chileno Nicolás 'Kiefer' Rivero, ganó con el 53 % de los votos.

Kiefer, quien provino de Rebirth Esports de la Liga de su país, sustituyó en el Clausura a su compatriota retirado Joaquín 'Plugo' Pérez, el líder de la escuadra campeona en el Apertura.

El carrilero superior coreano Park 'Jisu' Jin-cheol se alzó como el extranjero del certamen al ganar el 65 % de las preferencias.

La única categoría que se le escapó a All Knights fue el jugador de mayor progreso en la que el argentino Brandon 'Josedeodo' Villegas, de Rainbow7, ganó con el 38 % de los sufragios.

All Knights se preparará para enfrentar el próximo 29 de agosto en la final al equipo que salga victorioso de la fase final que inicia este sábado con los cuartos de final entre Azules Esports y Rainbow7.