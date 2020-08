EEUU.- Trump muestra su apoyo al jefe del Servicio Postal de EEUU aunque continúa con su rechazo al voto por correo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su apoyo a las acciones realizados por el jefe del Servicio Postal de Estados Unidos, Louis DeJoy, aunque ha mostrado de nuevo su rechazo a implementar el voto por correo en las elecciones presidenciales previstas para el mes de noviembre.



En una rueda de prensa realizada este sábado en Nueva Jersey, el mandatario ha insistido en que el voto por correo puede conllevar un fraude electoral.



En este sentido, ha sostenido que pueden tardarse incluso "años" en conocer realmente los resultados electorales a través de este sistema de votación.



Trump ha defendido la acción del jefe del Servicio Postal y ha asegurado que es un trabajador "muy eficiente" y "muy talentoso". "Quiere hacer el Servicio Postal grande otra vez. El Servicio Postal es una catástrofe", ha asegurado.



En cuanto a la financiación del servicio, ha aludido directamente al Partido Demócrata y ha culpado a la formación de no haber aprobado "la financiación adecuada".



Sin embargo, el presidente del país norteamericano se mostró contrario a financiar el servicio. Durante una entrevista con la cadena Fox News, Trump indicó que si el Servicio Postal no recibe los 25.000 millones de dólares (unos 21.180 millones de euros) de financiación que los demócratas han pedido, el servicio de correo no podrá hacerse cargo del voto postal en las presidenciales.



El presidente lleva meses criticando el voto por correo y ha llegado incluso a alertar de que este provocaría que terceros países interfieran en los comicios y emitan "millones de papeletas falsas".



El Partido Demócrata ha defendido que la votación por correo no tiene por qué llevar a un fraude electoral y ha insistido en que hay pocos indicios de que esto se haya producido en el pasado.