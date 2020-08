Ecuador cumplirá la condena de la CorteIDH en el caso de una niña violada en su colegio

En la imagen, la madre de Paola Guzmán Albarracín, Petita Albarracín, habla este martes, durante un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Quito, 15 ago (EFE).- El Gobierno de Ecuador expresó este sábado su compromiso para cumplir con la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la violación de la que fue víctima en su colegio la niña Paola del Rosario Guzmán Albarracín, lo que la llevó a suicidarse en 2002 a sus 16 años de edad.

El Ejecutivo, en un comunicado, destacó su compromiso con el "estricto cumplimiento de la sentencia" y "con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el territorio nacional para garantizar su pleno desarrollo".

El propio presidente Lenín Moreno, en un mensaje de Twitter, aseguró que, "en el marco del respeto a los derechos humanos y del Sistema Interamericano, Ecuador ejecutará la sentencia dictada por la CorteIDH en el caso de Paola Guzmán".

"Nuestra lucha para erradicar la violencia sexual en el sector educativo se mantiene firme desde el primer día de mi Gobierno", sostuvo Moreno en su mensaje.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, encontró culpable al Estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, a la educación, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

"Paola del Rosario Guzmán Albarracín fue sometida, por un período superior a un año, a una situación que incluyó acoso, abuso y acceso carnal por el vicerrector de su colegio, lo que conllevó el ejercicio de graves actos de violencia sexual contra ella en el ámbito institucional educativo", se indica en la sentencia.

Según el fallo, esta violencia contra la menor se insertó dentro de "una situación estructural" ante la que "el Estado no había adoptado medidas adecuadas para abordar actos de violencia sexual en el ámbito educativo y no proveyó educación sobre derechos sexuales y reproductivos a la adolescente, lo que potenció su situación de vulnerabilidad".

"El Estado, además, no le prestó el auxilio debido para procurar evitar su muerte", se afirma en la sentencia.

En el año 2001, cuando Paola tenía 14 años, comenzó a tener problemas con ciertas materias y el vicerrector del colegio ofreció pasarla de año, con la condición de que mantuviera con él relaciones sexuales, explicó la Corte.

El fallo detalla que el vicerrector mantuvo relaciones de índole sexual con la niña por más de un año y que personal del colegio conocía lo que estaba sucediendo.

El 11 de diciembre de 2002, la menor ingirió unas pastillas que contenían fósforo blanco y se dirigió al colegio, pero su madre la retiró y llevó a un hospital. "El 13 de diciembre de 2002, Paola murió", reseñó la Corte Interamericana.

En la sentencia, la Corte ordena al Estado ecuatoriano declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas, adoptar medidas para tratar la violencia sexual en el ámbito educativo y otorgar un bachillerato póstumo a la víctima.

El Estado también deberá realizar un acto oficial de reconocimiento de su responsabilidad, así como indemnizar a la familia de la menor y brindarle atención psicológica o psiquiátrica.