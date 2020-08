Dep.invierno.- El campeón olímpico noruego Petter Northug, investigado por exceso de velocidad y posesión de drogas

Estocolmo, 15 (dpa/EP)



El exesquiador de fondo noruego Petter Northug, dos veces campeón olímpico, ha confirmado que la policía le está investigando por exceso de velocidad y por posesión de cocaína en su casa.



"Cometí un gran error. Conduje demasiado rápido y también me llevaron a la sala de emergencias para un análisis de sangre. Además, la policía encontró una pequeña cantidad de droga en mi casa. Es cocaína", escribió el viernes por la noche en Instagram, el día después de que la policía lo detuviera en un control de velocidad.



La policía de Ostfold, en el sudeste de Noruega, informó este jueves del arresto de un conductor que conducía a 168 kilómetros por hora en una zona de 110 kilómetros por hora en la autopista E6. El registro de la casa de Northug se realizó debido a la sospecha de que estaba bajo los efectos de las drogas en el momento del exceso de velocidad.



Northug dijo que estaba "increíblemente arrepentido por todos aquellos a los que he vuelto a decepcionar", y aseguró que esperaba cargos y que asumiría "la responsabilidad" de sus acciones.



El deportista de 34 años se retiró en 2018, después de conquistar dos oros de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver. Northug también tiene 13 títulos mundiales, el primero en 2007 con el equipo noruego de relevos de 4x10 kilómetros en Sapporo (Japón). Debido a los malos resultados, Northug no fue seleccionado para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Corea del Sur.



Northug ha generado numerosos titulares a lo largo de los años, a veces por burlarse de los competidores y en 2014 por un incidente de conducción bajo los efectos del alcohol. Tras retirarse, ha trabajado como comentarista para la emisora TV2.