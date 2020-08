David Silva se despide del City sin la orejona. EFE/EPA/Miguel A. Lopes

Lisboa, 15 ago (EFE).- El español David Silva entró en los últimos minutos del encuentro, con el City perdiendo y al borde de la eliminación frente al Lyon, y jugó los últimos minuto con el equipo en el que se ha convertido en una leyenda, aunque no ha logrado la ansiada "Orejona".

Llegó al City hace diez años y, aunque en su haber tiene dos Eurocopas y un Mundial, "El Mago" se despide de los "citizens" con la amargura de no haber pasado a semifinales de la Champions, ya que en este 2020 termina contrato.

Sin embargo, en este club es para muchos el mejor jugador de la historia, ya que sus número dicen que David Silva ha anotado en estos diez años 77 goles y ha dado 140 asistencias.

El jugador canario se formó en las categorías inferiores del Valencia y, tras pasar cedido por el Eibar y Celta de Vigo, el City lo adquirió en el verano de 2010, ya que Roberto Mancini lo fichó antes de la cita del Mundial de Sudáfrica, que a la postre ganaría con España.

David Silva asumió, hasta hoy, el rol de capitán del Manchester City, con el lamento de no completar el multimillonario proyecto enfocado a liderar el fútbol europeo, que pasa por vencer alguna edición de la Liga de Campeones.