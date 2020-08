01/01/1970 Dani Rovira proclama su victoria en la lucha contra el cáncer: Estoy curado. MADRID, 15 (CHANCE) Dani Rovira se ha despertado hoy sábado con ganas de gritar al mundo y vaya si lo ha hecho. El actor ha proclamado a los cuatro vientos y a sus redes sociales que ¡está curado! del cáncer contra el que llevaba luchando seis meses. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Dani Rovira se ha despertado hoy sábado con ganas de gritar al mundo y vaya si lo ha hecho. El actor ha proclamado a los cuatro vientos y a sus redes sociales que ¡está curado! del cáncer contra el que llevaba luchando seis meses.



Lo ha hecho con esta foto y con un emotivo texto lleno de agradacemientos en el que no ha faltado la referencia a Clara Lago "Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme...", comentaba el malagueño.



Como él apunta es el primer día del resto de su vida tras una dura lucha de 6 meses contra el cáncer. Recordemos que sufría un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta a un tipo de glóbulos blancos del sistema inmunitario, y que hace unos días nos comunicaba que había terminado sus sesiones de quimioterapia.



Sin duda hoy 15 de agosto, será una fecha que Dani Rovira señalará en el calendario para celebrar que, no solo está curado, sino que como él bien cuenta está "enamorado de la vida. No soy mejor que nadie pero, de lo que estoy seguro es de que el Dani que ha llegado a la cima, es infinitamente mejor que el que hace un año andurreaba por llanuras sin importancia".