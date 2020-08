Coronavirus.- Ecuador rebasa los 100.000 casos de coronavirus

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Sanidad de Ecuador ha anunciado este sábado que el país ha rebasado el umbral de los 100.000 casos de coronavirus al registrar un total provisional de 100.688 contagios confirmados, de los cuales 6.065 han fallecido.



La nación andina ha registrado 1.279 nuevos casos y 35 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Es el séptimo más afectado de Latinoamérica.



De las 24 provincias, Pichincha (centro-norte), donde se ubica la capital del país, encabeza la lista de contagios con 20.304 casos, seguida de Guayas (suroeste), uno de los primeros focos en América Latina, con 18.289 enfermos.



La tendencia de contagios se ha acelerado en Ecuador desde comienzos de junio cuando se aliviaron las restricciones en la movilidad para entrar en una "nueva normalidad" para reactivar la economía.



No obstante, el fin del desconfinamiento social ha provocado un repunte de los contagios. Quito ha sumado este sábado 18.392 casos positivos, la mayoría de ellos en siete distritos de por sí asolados por el coronavirus.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha amonestado a la población al declarar que "ninguna sanción y restricción será suficiente si los ciudadanos no aportan con su corresponsabilidad para detener el aumento de los contagios en Quito".



En entrevista con Xinhua, el presidente de la Federación Médica de Ecuador, Santiago Carrasco, consideró que la situación se debe a que el gobierno no ha tomado "medidas estrictas" para afrontar una emergencia de esta magnitud y la ciudadanía no ha actuado con responsabilidad para frenar la expansión del virus.



Carrasco ha sostenido que fue un "error" pasar del confinamiento social a semáforo epidemiológico amarillo, que establece menos restricciones en la movilidad.



"Eso llevó a que la gente se relaje, salga a la calle sin responsabilidad de mantener el aislamiento, usar mascarilla, para poder contener los contagios", dijo al apuntar que "la pandemia no se gana en los hospitales, sino en la comunidad actuando con disciplina".