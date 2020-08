Burkina.- Hallado asesinado en Burkina el gran imán de Djibo, crítico acérrimo del terrorismo en el Sahel

15/08/2020 El imán Souaibou Cissé. POLITICA AFRICA BURKINA FASO INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE BURKINA



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El gran imán de la localidad burkinesa de Djibo, Souaibou Cissé, ha sido encontrado asesinado este sábado, después de su secuestro el martes por hombres armados no identificados, según ha confirmado su familia a Radio Francia Internacional.



Cissé, de 73 años, regresaba de un viaje a la capital del país, Uagadugú, el pasado 11 de agosto, cuando fue asaltado en el tramo Namsiguia-Djibo, en el norte de Burkina, cerca de la frontera con Malí.



Según varios testigos, individuos armados no identificados detuvieron el vehículo de transporte público en el que viajaba el imán, el único pasajero al que se llevaron después de un control de identidad.



El cuerpo sin vida del religioso fue hallado en identificado en Tiléré, localidad ubicada a 4 kilómetros de Djibo.



Los miembros de su séquito indicaron que el imán ya había escapado de un intento de asesinato en mayo de 2017 cuando dispararon contra su casa.



Tras este suceso, el domicilio del imán quedó bajo la protección de la Policía burkinesa hasta principios de este año, cuando se levantó la protección, de manera inesperada, según su familia. "Unos diez gendarmes solían hacer guardia frente a su patio, y verificaban la identidad de todas las personas que entraban en su casa. No pensamos que retirarían el dispositivo tan de repente", según uno de sus hijos.



Aunque los motivos del asesinato no se han esclarecido, el imán era un opositor enérgico contra los múltiples grupos terroristas que operan en la peligrosa región africana del Sahel.



El presidente del país, Roch Marc Christian Kaboré, ha expresado su más rotunda repulsa al asesinato del religioso. "Condeno enérgicamente este atroz asesinato que pretende socavar nuestro modelo de tolerancia religiosa y los cimientos de nuestra Nación", lamentó el mandatario a través de un mensaje publicado en redes sociales.