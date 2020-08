Bielorrusia.- Lukashenko recibe de Putin la garantía de que protegerá la seguridad de Bielorrusia

08/07/2015 El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko POLITICA EUROPA BIELORRUSIA INTERNACIONAL HOST PHOTO AGENCY / RIA NOVOSTI / HANDOUT



MOSCÚ, 15 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado este sábado que ha recibido de su homólogo ruso, Vladimir Putin, la garantía de que protegerá la seguridad de su país, inmerso en protestas políticas tras las polémicas elecciones presidenciales de la semana pasada.



"Acordamos que, de solicitarlo, (Rusia) brindará ayuda para garantizar la seguridad de la República de Bielorrusia", ha manifestado Lukashenko en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias bielorrusa BelTA.



Mientras tanto, el Ministerio del Interior de Rusia ha puesto en su base de datos en situación de busca y captura al antiguo aspirante a la presidencia bielorrusa, opositor Valeri Tsepkalo, si bien la campaña del excandidato ha asegurado no tener conocimiento de esta orden.



De acuerdo con la información, recogida por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik, Tsepkalo es buscado por violar uno de los artículos del Código Penal, concretamente el delito de cohecho, por el que se le habría abierto expediente.



"No tenemos información oficial, si es verdad o no", ha declarado a la agencia rusa Sergei Gasoian, un jurista del equipo de Tsepkalo, que ha calificado acusaciones previas en su contra de "disparate" al entender que tienen trasfondo político.



El pasado 14 de julio, la Comisión Electoral Central (CEC) bielorrusa se negó a registrar a Tsepkalo como candidato a la presidencia alegando que no había logrado reunir las firmas de apoyo de los electores necesarias.



El pasado 20 de julio, el Tribunal Supremo de Bielorrusia rechazó la demanda presentada por Tsepkalo contra la negativa de la CEC a registrarlo como candidato.



El 24 de julio trascendió que el opositor, exdiplomático y ahora magnate de las nuevas tecnologías, huyó de Bielorrusia a Moscú con sus hijos ante el temor de que fuera detenido por las fuerzas de seguridad del Estado. Actualmente reside en Kiev.