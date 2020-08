Bartomeu no tomará ninguna decisión antes de la reunión de la junta directiva

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu.EFE/Alejandro García. /Archivo

Barcelona, 15 ago (EFE).- Minutos después de la histórica derrota ante el Bayern Múnich, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, anunció que en los próximos días se tomarían “decisiones”, algunas de las cuales “ya estaban pensadas antes del retorno de la Champions League”.

Pero, según han informado a EFE fuentes del club, ninguna de estas decisiones tendrá lugar antes de la reunión de la junta directiva que se celebrará a principios de semana a pesar de que aún no está convocada.

Sobre la mesa hay diferentes asuntos: desde la destitución de Quique Setién y la elección del nuevo entrenador (el argentino Mauricio Pochettino es el mejor situado mientras Xavi Hernández aún no quiera dar el paso) al anuncio de la fecha de las elecciones, que podrían ser en marzo.

Además, también habrá que tomar decisiones respecto a los jugadores que continuarán en el club la temporada que viene, que empezará en menos de un mes, y sobre posibles cambios en la dirección deportiva, en la cual Ramon Planes podría ganar peso en detrimento de Éric Abidal.

Las horas siguientes a la caída de Lisboa fueron frenéticas y algo que se daba por descartado, el adelanto de elecciones en el Barcelona, cogió una fuerza repentina que no perdieron la opción de espolear nombres como Joan Laporta y Víctor Font.

El expresidente azulgrana escribió en Twitter que “las declaraciones de Bartomeu” después de la derrota” le parecieron “una muestra de cobardía e ineptitud” y que “la incompetencia de él y su junta les inhabilita para tomar más decisiones que condicionen el futuro del Barcelona”.

Por su parte, el precandidato Font directamente pidió la dimisión de Bartomeu y la convocatoria de elecciones “cuanto antes mejor”.