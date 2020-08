Alejandra Rubio se pronuncia sobre la colaboración del 'clan Campos' con Santiago Segura

01/01/1970 Alejandra Rubio se pronuncia sobre la colaboración que podrían realizar el 'clan Campos' con Santiago Segura. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 15 (CHANCE)



Tras pasar más de 15 en días en casa, Alejandra Rubio, volvió a salir a la calle para dirigirse a un hospital. Ante los rumores de que podría haber padecido la COvid-19 ella insiste en que "ha estado de vaciones" y no ha querido dar más explicaciones al respecto. Pero sí ha expresado lo que opina de la colaboración que realizarían su madre, Terelu, su abuela, María Teresa Campos, y su tía Carmen Borrego con el cineasta Santiago Segura. "Me parecería muy bien", ha comentado la joven colaboradora televisiva sobre este nuevo proyecto en el que el 'clan de las Campos' podría dar el salto al cine.



Muy pendiente de su teléfono móvil y lejos de confirmar si durante este periodo ha tenido o no la enfermedad, la hija de Terelu también deja puerta abierta a sí se reincorporará este fin de semana a su trabajo en 'Viva la vida'. "Puede ser" comentó la joven manteniendo el halo de misterio que rodea su vida desde que se reconcilió con Álvaro Lobo tras una fugaz relacón con Tassio de la Vega. Una segunda oportunidad en la que Alejandra asegura que todo está "fenomenal, muy bien, la verdad".



Poco a poco, la hija de Terelu va recuperando su normalidad, tras unas atípicas vacaciones confinada en su casa junto a su novio, y el tiempo dirá si la veremos yendo al cine para ver a madre, abuela y tía en la gran pantalla. Y si lo hará de la mano de Álvaro Lobo.