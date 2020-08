109-92. Los Heat pierden el partido y al alero Derrick Jones Jr. por lesión

En la imagen un registro de Derrick Jones Jr., alero titular de los Heat de Miami. EFE/George Frey/Archivo

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 14 ago (EFE).- No fue el mejor final de la temporada regular para los Heat de Miami que este viernes, en el último partido de los ocho programados con el reinicio de la competición en la NBA, perdieron por 109-92 ante los Pacers de Indiana y también al alero titular Derrick Jones Jr. por lesión.

El escolta Doug McDermott anotó 23 puntos y los Pacers recuperaron el camino ganador en un partido que tuvo que ser suspendido durante varios minutos, al final del tercer cuarto, cuando Jones Jr. se lesionó y le sacaron de la cancha.

Jones Jr. trataba de superar una pantalla que le había puesto la defensa de los Pacers cuando chocó con el pívot novato georgiano Goga Bitadze, de 21 años, y cayó al suelo.

El jugador de los Heat se quedó tendido en el suelo boca abajo con el brazo derecho en la parte posterior de la cabeza durante varios minutos antes de que le colocaran un collarín y lo levantasen del suelo.

Los Heat sentaron a los titulares All-Star, el pívot Bam Adebayo y Jimmy Butler, así como al base esloveno Goran Dragic, el alero Jae Crowder y al escolta Andre Iguodala.

Los titulares, el alero T.J. Warren, el ala-pívot lituano Domantas Sabonis, el escolta Victor Oladipo y el pívot Myles Turner tampoco jugaron con los Pacers.

Sabonis, el principal reboteador de los Pacers, no ha jugado ningún partido desde el reinicio debido a una fascitis plantar y es baja indefinida.

Muchos de los otros nombres notables que no jugaron simplemente estaban recuperando algo de tiempo mientras se preparaban para la postemporada.

El base escolta Malcolm Brogdon sumó 16 puntos, seis rebotes y seis asistencias para los Pacers, que lideraron casi todo el camino, mientras que el ala-pívot Alize Johnson fue el líder bajo los aros con un doble-doble de 11 tantos y 17 rebotes, mejores marcas como profesional.

Los hermanos el base Aaron Holiday y el alero Justin Holiday anotaron 11 puntos cada uno. JaKarr Sampson agregó 10 tantos.

Otro base, el novato Kendrick Nunn anotó 23 puntos como líder de los Heat, que también tuvieron el apoyo del alero Solomon Hill, quien encestó 21 tantos.

El escolta novato, Tyler Herro, aportó otros 16 tantos con los Heat.

Adebayo puso fin a una racha de 158 partidos consecutivos jugados, la cuarta racha más larga en la historia de los Heat.

El ala-pívot Udonis Haslem, el veterano de 40 años de los tres equipos campeones de los Heat, hizo su primera salida de la temporada como titular, el comienzo 500 de su carrera, pero solo el segundo en los últimos cinco años.

Haslem, que lleva 17 años en la NBA, también hizo su quinto triple en su carrera. Haslem jugó 23 minutos ante los Pacers, dos más que todos los que había disputado la temporada anterior.

Como cuarto y quinto clasificados, ambos equipos se enfrentarán en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este que se iniciará a partir del martes.