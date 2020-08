Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja un 0,36 % por los datos minoristas y el estímulo fiscal

Comerciantes trabajan en Wall Street en Nueva York (EE.UU.). EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 14 ago (EFE).- Wall Street abrió mixto este viernes y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedía un 0,36 % en una jornada marcada por datos agridulces sobre las ventas del comercio minorista, que aumentaron pero menos de lo esperado, y por el estancamiento en Washington del nuevo paquete de estímulos fiscales.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajaba 100,44 puntos, hasta los 27.796,28, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,18 % o 5,49 enteros, hasta los 3.367,94, volviéndose a alejar de su récord histórico.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, avanzaba levemente un 0,06 % o 6,58 unidades, hasta los 11.049,08 puntos.

El parqué neoyorquino conseguía reducir ligeramente las pérdidas que se registraban en las operaciones electrónicas previas a la apertura animado por el aumento del 1,2 % de las ventas del comercio minorista en julio en EE.UU., a pesar de que economistas encuestados por el Dow Jones esperaban un incremento del 2,3 %.

Sin embargo, si se excluyen los automóviles, un sector fuertemente golpeado por la crisis, las ventas minoristas aumentaron en julio un 1,9 %, frente al 1,2 % que esperaba Wall Street sin contar con el sector del motor, todo ello en medio de la última oleada de casos de COVID-19 en Estados Unidos, lo que ha sido interpretado como una señal de que la recuperación económica avanza a buen ritmo.

"El mercado ha actuado de forma bastante estoica esta semana. Es agosto, por lo que es posible que tengamos que esperar hasta septiembre para encontrar una dirección sólida", dijo en declaraciones al Wall Street Journal la jefa de estrategia de divisas de Rabobank, Jane Foley.

También influía negativamente el parón de las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre el paquete de estímulos para paliar los efectos negativos de la pandemia en la economía.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que su partido no retomaría las negociaciones hasta que los republicanos incrementen su oferta en al menos un billón de dólares.

"Dado el estancamiento actual, es extremadamente improbable que los consumidores reciban apoyo fiscal adicional en agosto. No hace falta decir que las perspectivas del mercado para septiembre dependerán en gran medida de la política fiscal", apuntó en una nota la economista jefe de Jefferies, Aneta Markowska.

Por sectores, todos cotizaban en negativo excepto el inmobiliario (0,12%) y las pérdidas más notables eran para el financiero (-0,45 %), el energético (-0,41 %), el de servicios públicos (-0,39 %) y el de materias primas (-0,27 %).

Entre las 30 grandes cotizadas del Dow Jones retrocedía Apple (-1,24%), Nike (-0,95 %), Raytheon Technologies (-0,89%), American Express (-0,85 %) o Walt Disney (-0,8 %).

En verde operaban firmas como Intel (0,59 %), Walgreens (0,33 %), Johnson and Johnson (0,28 %) o Walmart (0,22%).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba un 0,45 % a los 42,05 dólares el barril; el oro bajaba a los 1957,40 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 0,696 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,183.