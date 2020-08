Venezuela exporta más petróleo pese a desplome de producción

(Bloomberg) -- La devastada industria petrolera de Venezuela está aumentando las exportaciones, incluso mientras la producción continúa su inexorable caída.

Se espera que las exportaciones de crudo, el producto básico que financia el régimen del presidente Nicolás Maduro, alcancen un máximo de cuatro meses de al menos 325.000 barriles por día en agosto, en gran parte debido a los intercambios de diésel por crudo que hasta ahora han estado exentos de las sanciones de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la producción se desplomó a unos 101.000 barriles por día en la semana que finalizó el 5 de agosto, según un informe visto por Bloomberg. Eso está muy lejos de hace solo tres años, cuando Venezuela producía 2 millones de barriles por día.

Caracas puede impulsar las exportaciones, incluso cuando la producción está cayendo, gracias al petróleo almacenado. Los tanques en el importante puerto de José y las instalaciones de procesamiento de petróleo conocidas como mejoradores tienen un promedio de 15,6 millones de barriles este mes, el equivalente a 48 días de exportaciones. Eso es casi la mitad en comparación con los niveles observados en enero, según informes internos de PDVSA compilados por Bloomberg.

Los inventarios han aumentado debido a una caída en la demanda de combustibles inducida por una pandemia. La quiebra y las sanciones posteriores impuestas a las empresas petroleras mexicanas Libre Abordo SA de CV y su subsidiaria Schlager Business Group, que ayudó al régimen a colocar 32 millones de barriles de petróleo crudo en Asia, también han jugado un papel.

La mayor parte de las exportaciones venezolanas de este mes, según lo estimado por los informes de envío y los datos de seguimiento de buques, se realizarán para cumplir intercambios de diésel con refinerías como Reliance Industries Ltd., con sede en Mumbai, Repsol SA de España y Eni SpA de Italia.

Se espera que China, que solía ser el mayor comprador de petróleo de la nación latinoamericana, reciba 54.800 barriles por día, el nivel más bajo en unos tres años.

Menores suministros de Venezuela e Irán, ambos afectados por las sanciones de EE.UU., al igual que una menor producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios están ayudando a mantener las diferencias de petróleo pesado y ligero apretadas.

