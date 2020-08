Venezuela.- Argentina defiende la importancia de las elecciones en Venezuela pese al llamamiento del Grupo de Lima

21/02/2020 El Grupo de Lima tras una reunión celebrada en Ottawa, Canadá (2020). POLITICA LATINOAMÉRICA NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL FLICKR / MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE PERÚ



MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



Argentina ha defendido este viernes la importancia de celebrar elecciones en Venezuela como "único modo" para conseguir un "camino consensuado" en el país, pese al llamamiento del Grupo de Lima a una "transición rápida y pacífica".



El Ministerio de Exteriores argentino ha trasladado en un comunicado que no comparte la decisión de no participar en las próximas elecciones parlamentarias en el país --previstas para el 6 de diciembre--.



Así, han subrayado que esa decisión dejaría a muchos ciudadanos venezolanos "sin el instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional".



"La no participación electoral profundizará la fractura político-social en Venezuela y marginará a importantes sectores de la ciudadanía que quedarán sin representación política", ha asegurado el organismo.



Sin embargo, las autoridades argentinas han precisado que apoyan la realización de las próximas elecciones siempre y cuando sean "libres, justas e imparciales y con participación de todos los partidos y movimientos políticos".



"Ni el Grupo de Lima ni otros estados o grupos de estados pueden decirle desde el exterior a un venezolano, ya sea que se incline por votar a la oposición o se incline en favor del actual gobierno, que su sufragio no vale", ha indicado el Ministerio argentino.



Asimismo, han considerado que es "contradictorio" plantear que la única salida para Venezuela es conseguir un "presunto gobierno de transición" a la vez que "desprecian" la importancia de cumplir con la Constitución venezolana.



Argentina ha alertado de que adoptar posturas "extremas no realistas" solo puede desarrollar violencia en el país y ha destacado que existe "falta de acción" para colaborar.



Las autoridades argentinas han señalado que entienden el "rechazo" de sectores de la oposición y de parte de los países del Grupo de Lima sobre el proceso realizado para las elecciones parlamentarias, aunque han subrayado la importancia de la participación de "todos los sectores" en los comicios.



EL GRUPO DE LIMA INSTA A UNA "TRANSICIÓN RÁPIDA"



Casi una treintena de países, entre ellos Estados Unidos, los miembros del Grupo de Lima y dos Estados de la UE --Estonia y Hungría-- han llamado este viernes a todas las partes de Venezuela a anteponer los intereses nacionales "por encima de la política" y a comprometerse de forma "urgente" hacia una "transición rápida y pacífica" que garantice "un futuro pacífico, próspero y democrático".



Los países firmantes de este texto han planteado la instauración de un "gobierno de transición inclusivo" que dé pie a unas elecciones presidenciales "libres y justas, lo más pronto posible". "Las elecciones parlamentarias por sí solas no presentan una solución política; por el contrario, pueden polarizar aún más a una sociedad ya dividida", han advertido, en alusión al proceso que prepara el Gobierno de Nicolás Maduro.



Confían en que "todas las instituciones del Estado venezolano" puedan participar en este proceso, en el que la actual Asamblea Nacional, controlada por la oposición, debería "cumplir plenamente sus funciones". También ha reclamado que se recupera la "independencia" tanto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como del Consejo Nacional Electoral (CNE).