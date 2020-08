Una "Policía aimara" pide la renuncia de la presidenta interina de Bolivia

Un grupo de manifestantes participa en una protesta que reclama la renuncia de la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, con el símbolo de una Chakana o cruz andina en un escudo de hierro forjado. EFE/Stringer

El Alto (Bolivia), 14 ago (EFE).- Los llamados "autoconvocados" de la ciudad boliviana de El Alto, reacios a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, adquirieron la forma de una especie de Policía aimara en respuesta a otros grupos que supuestamente apoyan a la mandataria transitoria.

El símbolo de una Chakana o cruz andina en un escudo de hierro forjado es el que distingue a un grupo de alteños, que formados hacen ejercicios al estilo policial, acompañados de cánticos con consignas contrarias al Gobierno de transición.

"Qué renuncie, carajo", repitieron varias veces en alusión a la gobernante interina, durante una concentración este viernes en esta urbe del altiplano.

Esa es una de las particularidades de este grupo, que junto a otros conformados por dirigentes vecinales, maestros rurales y campesinos han decidido mantenerse en protesta para pedir la renuncia de Añez y apostarse en el límite de las ciudades de El Alto, la segunda más poblada de Bolivia con casi un millón de habitantes, y La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El Alto se caracteriza por tener una población mayoritariamente aimara, algo que la hace particular en los Andes suramericanos.

"Estamos dispuestos a dar la vida por nuestro pueblo", dijo a Efe un dirigente que prefirió no dar su nombre, porque considera que puede sufrir represalias, pero que se distingue por la bandera indígena Wiphala en un tapabocas.

Este dirigente explicó a Efe la simbología de esa cruz andina roja estampada en escudos improvisados y que se contrapone a grupos como la Resistencia Juvenil Cochala, de la ciudad boliviana de Cochabamba, a la que señaló de ser un "grupo paramilitar" dependiente del Gobierno interino.

Según otro manifestante, que se identificó ante Efe como un vecino alteño, la indignación pasa por las varios aplazamientos en la fecha de las elecciones que deben definir al presidente, vicepresidente, senadores y diputados del país.

"Ya no queremos las elecciones, estamos buscando la renuncia de este Gobierno y sus ministros", dijo.

Hace trece días la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, que aglutina a organizaciones consideradas afines al Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales, convocaron a un bloqueo nacional de caminos exigiendo las elecciones el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, esta última fijada por el organismo electoral del país después de haber postergado antes los comicios previstos para el 3 de mayo.

Tras varios días de protestas y bloqueos, el Parlamento aprobó una ley que fija la fecha tope de los comicios "hasta" el 18 de octubre, norma que luego fue promulgada por el Ejecutivo interino.

La COB definió este viernes una tregua en las movilizaciones hasta la celebración de los comicios, aunque todavía las marchas, mítines y protestas se mantienen en varios puntos del país, aunque en menor medida que en días pasados.