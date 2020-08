Primera pérdida semanal para el oro desde junio

(Bloomberg) -- El oro tuvo su primera caída semanal en más de dos meses, después de ser golpeado por la escalada de los rendimientos reales, la toma de ganancias y la incertidumbre sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Los lingotes están terminando una semana llena de grandes fluctuaciones de precios con una nota relativamente moderada, cotizando a más de US$100 la onza por debajo del récord de la semana pasada, después de su mayor caída en siete años el martes. Los precios al contado del oro y la plata se encaminan a la primera caída semanal desde el 5 de junio y la mayor desde marzo.

El repunte del oro, que se ha disparado este año a medida que los bancos centrales de todo el mundo tomaron medidas para apuntalar las economías en crisis y los rendimientos reales se volvieron negativos en EE.UU., está encontrando algunas turbulencias con la venta masiva de bonos del Tesoro y un estancamiento en las conversaciones de estímulo de Estados Unidos. Los datos del viernes mostraron que la recuperación económica de China continuó en julio y la producción industrial de EE.UU. aumentó por tercer mes consecutivo, atenuando aún más el atractivo de los lingotes como refugio.

“La venta que vimos a principios de esta semana fue como quitarle espuma a la especulación” en oro, dijo por teléfono Matthew Weller, jefe global de investigación de mercado de Gain Capital Group LLC.

El oro al contado cayó 0,4% a US$1.945,12 la onza y cerró con una pérdida semanal de 4,4%, el primer declive semanal desde el 5 de junio y el mayor desde marzo. Los futuros para entrega en diciembre retrocedieron 1% a US$1.949,80 en Comex. La plata para entrega inmediata cayó 3,8% a US$26,4463 la onza, después de un aumento de 7,8% el jueves.

Incluso con la caída, el oro sigue arriba 28% para el año. Credit Suisse elevó su previsión del precio del oro para el próximo año a US$2.500, ya que prevé una “tormenta perfecta” de factores que empujan los lingotes a un nuevo récord. El viernes, un informe mostró que la confianza del consumidor de Estados Unidos se mantuvo débil en agosto, a medida que los estadounidenses esperan que el camino sea difícil para una economía que se enfrenta a una pandemia de coronavirus sin control y un desempleo generalizado. Y una reunión esperada entre China y EE.UU. para discutir el progreso en la primera fase de su acuerdo comercial fue pospuesta indefinidamente.

Un índice del dólar cayó por tercer día.

“Salvo una mayor toma de ganancias, creemos que la tendencia alcista a largo plazo está intacta dada la debilidad del dólar estadounidense y la escala del estímulo, y ya que esperamos que las tasas de interés se mantengan bajas o negativas”, dijo Suki Cooper, analista de metales preciosos en Standard Chartered Bank, en una nota. “Es probable que las caídas de precios se consideren oportunidades de compra, ya que el contexto macroeconómico sigue siendo favorable para el oro”.

“Están presentes todas las condiciones para un entorno de precios del oro favorable”, dijo el viernes Jake Klein, presidente ejecutivo de la productora australiana Evolution Mining Ltd. en una entrevista con Bloomberg TV. “Las tensiones geopolíticas, la pandemia de covid y su impacto –las tasas de desempleo están aumentando– son circunstancias desafortunadas. Desafortunadamente, el oro es un beneficiario de esos tiempos”.

Weller, de Gain Capital, dijo que está observando las deliberaciones de estímulo en el Congreso de Estados Unidos en busca de una indicación sobre la dirección del oro.

“Para mí, se trata del estímulo fiscal”, dijo Weller. “El Congreso actuará cuando el mercado los obligue a hacerlo. Entonces, si vemos que las acciones bajan un poco, eso podría aumentar la presión, y una vez que la gente comience a ser desalojada y los pagos por desempleo bajen severamente, creo que eso es lo que podría hacer que el Congreso actúe y, por lo tanto, poner un poco de viento en las velas de los alcistas en lo que respecta al oro”.

