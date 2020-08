Portland logra dramático pase a repesca de playoffs y elimina a invictos Suns

En un final de infarto, los Portland Trail Blazers derrotaron este jueves a los Brooklyn Nets por 134 a 133 y jugarán el sábado una eliminatoria de repesca ante los Memphis Grizzlies para definir el último boleto a los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA.

Damian Lillard, con 42 puntos y 12 asistencias, volvió a liderar a los Blazers hacia una crucial victoria que estuvo a punto de evitar el escolta Caris LeVert - la estrella de los Nets con 37 puntos - con un tiro en el último segundo que acabó errando.

El triunfo de los Trail Blazers, que mantienen así la octava plaza del Oeste al término de la fase regular, implicó la eliminación de los sorprendentes Phoenix Suns pese a su victoria del jueves ante Dallas Mavericks, con la que sumaron un pleno de ocho triunfos en Disney World (Orlando).

El octavo lugar le da a Portland una importante ventaja frente a los Grizzlies (9º) en la eliminatoria de repesca (denominada "play in") ya que solamente necesita ganar el partido del sábado para avanzar a playoffs y enfrentar en la primera ronda a Los Angeles Lakers.

Los Grizzlies, en cambio, necesitan ganar dos partidos consecutivos a los Trail Blazers, el del sábado y, si fuera necesario, otro el domingo.

Los Suns, encabezados por Devin Booker y el base español Ricky Rubio, han asombrado a la NBA al ser los únicos capaces de ganar sus ocho partidos en Disney World pero finalmente terminaron en el décimo lugar del Oeste a 1 victoria de los Trail Blazers y empatados con los Grizzlies pero perdiendo en el desempate.

En la decisiva jornada del jueves, los San Antonio Spurs (11º) también soñaban con lograr el pase a la repesca pero terminaron fuera de los playoffs por primera vez desde 1997.

- Lillard sostiene a Portland -

Damian Lillard aseguró la presencia de los Trail Blazers en la repesca con su tercera exhibición desde el domingo, cuando sumó 51 puntos ante Philadelphia Union, y que luego siguió el martes con 61 ante los Dallas Mavericks.

En un partido de alta tensión, en el que los Nets llegaron a tener una ventaja de 10 puntos al inicio del último cuarto, Lillard sostuvo a su equipo con un tremendo acierto en el tiro (59%) y 8 triples, algunos de ellos desde casi la mitad del campo, además de un robo de pelota decisivo a LeVert en el último minuto.

El base All-Star, que promedia 37 puntos y 9,3 asistencias en Disney World, ha honrado su promesa de que no viajaba a Orlando "para perder tiempo", y ha sido la clave para que su equipo lograra seis victorias en ocho juegos.

"Se siente bien llegar al 'play in' sabiendo que tuvimos que trabajar para ganar estos ocho partidos, sabiendo que lo hemos merecido", dijo Lillard, visiblemente emocionado tras ver que el partido llegaba a su final tras el tiro fallado de LeVert.

El escolta CJ McCollum aportó 25 puntos y Jusuf Nurkic otros 22 al triunfo de los Trail Blazers, mientras que LeVert encabezó la resistencia de los Nets, que no se jugaban nada, con 37 puntos y 9 asistencias.

- Los Suns, invictos y eliminados -

Con la victoria en la tarde de los Grizzlies por 119 a 106 ante unos Milwaukee Bucks sin el sancionado Giannis Antetokounmpo, los Suns guardaban esperanzas de que una victoria de los Nets les permitiera seguir con su asombroso paso por Disney World.

Phoenix había hecho su parte, venciendo a los Mavericks por 128-102 y manteniéndose invictos en Orlando, donde aterrizaron en julio en el puesto 12 sin que nadie les tuviera en cuenta para la pelea por los playoffs.

Booker, que se marcha con un promedio de 30,5 puntos por partido, fue de nuevo el líder con 27 puntos mientras el base español Ricky Rubio firmó 7 puntos y 12 asistencias.

"Estoy muy orgulloso de este grupo sin importar lo que pase", dijo Booker tras el partido.

Los Spurs, de su lado, fueron otro equipo que sobresalió en Disney World, sumando cinco victorias y tres derrotas, pero los triunfos de Memphis y Phoenix les dejaron matemáticamente sin opciones de playoffs antes de su compromiso ante los Utah Jazz.

Ya eliminados, los Spurs dejaron a sus figuras en el banquillo y cayeron por 118 a 112 ante los Jazz.

El equipo de Gregg Popovich dio por terminada así una histórica racha de 22 temporadas seguidas clasificando a playoffs.

Al final de la campaña 1996/97, San Antonio seleccionó a Tim Duncan como número uno del draft y construyó un equipo de leyenda que conquistó cinco campeonatos.

"No me puede importar menos (acabar la racha)", dijo Popovich. "No es importante. Lo importante es el momento, hacer lo que tienes que hacer y seguir adelante. Mirar al pasado no es demasiado bueno".

Partidos de la jornada del jueves en la NBA:

Boston Celtics - Washington Wizards 90-96

Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 122-136

Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks 119-106

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 128-102

Utah Jazz - San Antonio Spurs 118-112

Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers 133-134

New Orleans Pelicans - Orlando Magic 127-133

gbv/cl