Ortega rinde homenaje a Fidel Castro en el 40 aniversario de la Fuerza Naval de Nicaragua

En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 13 ago (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, rindió este jueves un homenaje al fallecido líder cubano Fidel Castro (1926-2016) con motivo del 94 aniversario de su natalicio.

Durante un acto en ocasión del 40 aniversario de la Fuerza Naval de Nicaragua, el mandatario nicaragüense recordó al líder histórico de la revolución cubana, así como al fallecido dirigente sandinista Tomás Borge en el 90 aniversario de su natalicio

"Queremos rendir homenaje a dos hermanos. Al comandante de la revolución Fidel Castro, que en la primera visita a Nicaragua (1980) navegó allá por el río Rama", señaló Ortega.

"Y el 13 de agosto también cumple 90 años el comandante Tomás Borge. Coincidían en el cumpleaños",agregó.

Sobre la Fuerza Naval, Ortega recordó que fue fundada un año después del triunfo de la revolución sandinista que con el apoyo del pueblo y de la comunidad internacional derrocó a la dictadura del presidente Anastasio Somoza Debayle el 19 de julio de 1979.

Contó que durante una gira por el Caribe nicaragüense hallaron, en manos de comunitarios, un guardacostas de fabricación israelí, en el cual hicieron un recorrido por ese lugar, y de allí surgió la idea de fundar la Naval como uno de los componentes del Ejército de Nicaragua.

"Realmente lo que encontramos como Fuerza Naval (del Gobierno de Somoza) era bien poco", aseguró el dirigente sandinista.

"Era una Fuerza Naval bastante frágil y sin grandes capacidades como para poder cumplir misiones básicas", afirmó.

Sostuvo que el sistema de los guardacostas existentes en ese entonces en Nicaragua, de fabricación israelí y que no cuantificó, eran dirigidos por los estadounidenses y operados por marineros de Somoza.

"No estaba dentro de las prioridades de ellos (Somoza) el tema marítimo. No les importaba defender la integridad y la soberanía territorial del país, y eso explica que nos encontramos con una Fuerza Naval muy frágil", relató.

Fue durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) que se comenzó a construir una Fuerza Naval "desde cero", indicó.

En la actualidad, dijo, la Naval cuenta con barcos y lanchas modernas de fabricación holandesas que compraron con recursos del Tesoro, así como lanchas donadas por España, que no cuantificó.

Destacó que ahora la Naval juega su papel: resguardar la soberanía y combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

"Es decir, ya logramos dar un salto de calidad en cuanto a contar con una Fuerza Naval que ha desarrollado una labor extraordinaria en el resguardo de la soberanía", subrayó.

El jefe del Ejército nicaragüense, el general Julio César Avilés, dijo que el 13 de agosto de 1980 un componente de hombres y mujeres pertenecientes a las Tropas Guardafronteras fueron destinados para fundar la Marina de Guerra Sandinista, hoy Fuerza Naval.