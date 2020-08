Nigeria.- La crisis humanitaria se agudiza en el noreste de Nigeria, donde 10,6 millones de personas requieren ayuda

"Si no actuamos de forma inmediata, deberíamos prepararnos para un aumento del conflicto, el hambre y la pobreza", avisa la ONU



La crisis humanitaria que sacude el noreste de Nigeria se ha agudizado en los últimos meses, al albor de la pandemia de coronavirus, y la ONU ya estima que más de 10,6 millones de personas necesitarán este año algún tipo de ayuda, una cifra sin precedentes en una región que suma 13 millones de habitantes.



La zona noreste de Nigeria vive desde hace más de una década sumida en la inseguridad por la actividad de grupos como Boko Haram, que reivindica la instauración de un estado islámico. El aumento de la violencia y las restricciones derivadas de la COVID-19 han empeorado la situación en los estados de Borno, Adamawa y Yobe.



Así, según la ONU, cuatro de cada cinco personas necesitarán ayuda humanitaria, un aumento del 50 por ciento si se compara con los datos de 2019. El coordinador humanitario de Naciones Unidas, Edward Kallon, ha advertido de que las cifras son ya "las mayores registradas en cinco años de respuesta conjunta" por parte de distintas organizaciones.



"Si no actuamos de forma inmediata, deberíamos prepararnos para un aumento del conflicto, el hambre y la pobreza", ha lamentado Kallon, temeroso de los "devastadores" efectos colaterales que puede acarrear la emergencia sanitaria para una población ya de por sí vulnerable.



El responsable local del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Paul Howe, ha expresado su "preocupación" por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia en "comunidades que ya se enfrentan a un hambre severa y son vulnerables". Howe ya subrayado que estas personas "necesitan asistencia para sobrevivir", ya que están al límite.



Hace solo unos años, la zona esquivó a duras penas la declaración de hambruna, pero hasta 4,3 millones de personas podrían sufrir necesidades alimentarias en 2020, según los análisis de la ONU. Las organizaciones humanitarias proporcionan a día de hoy alimentos a más de 2,5 millones de personas.



FALTAN FONDOS



La ONU y las ONG que trabajan en la zona estiman que, para entregar ayuda a 7,8 millones de personas, son necesarios 1.080 millones de dólares. Sin embargo, hasta ahora han recibido menos de un tercio de la cantidad requerida, lo que equivale a menos de 30 centavos por persona en situación de necesidad para todo el año.



"Sabemos que muchos de nuestros donantes están haciendo frente a retos económicos y sociales extraordinarios como resultado de la pandemia", ha admitido el coordinador humanitario, quien no obstante ha apelado también a la "solidaridad" para combatir lo que sería ya "el mayor reto global de nuestra era".