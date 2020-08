Murthy: “Hay que ser tonto para gastar sin saber cómo vas a pagar”

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy (centro con mascarilla blanca). EFE/Manuel Bruque/Archivo

Valencia, 14 ago (EFE).- El presidente del Valencia, Anil Murthy, ha afirmado que “hay que ser tonto para seguir el camino del gasto sin saber cómo se va a pagar”, agregó que un club en quiebra no es un club mejor y que hay que reducir el coste del equipo al no estar el Valencia en la Liga de Campeones.

Así lo indicó en una carta abierta difundida por el Valencia en la que Murthy recordó en 2008 se anunció por parte de Juan Villalonga, aspirante a dirigir el club, que la deuda del Valencia ascendía a 439 millones de euros y en 2009, la construcción del nuevo estadio se paralizó tras una inversión de 150 millones.

“En marzo de 2009, el club estaba financieramente muerto, no podía pagar a sus jugadores, había perdido más de trescientos millones en jugadores desde 2003 y en junio su deuda alcanzaba los 547 millones”, señaló.

Murthy añadió que Bancaja prestó dinero al club y fue necesaria la venta de futbolistas como Raul Albiol, David Villa, David Silva, Juan Mata o Jordi Alba.

“La venta de buenos jugadores es necesaria en todos los clubes y afortunadamente el Valencia CF los tiene, a diferencia de muchos otros”, recordó Murthy que había dicho el entonces presidente –Manuel Llorente- en 2012.

Murthy añadió que en 2014 el máximo accionista del club, Peter Lim, compró la mayoría de las acciones cuando el club tiene 48 millones de euros en sueldos impagados a los jugadores y sin efectivos en el banco.

También recordó que en la temporada 2017-2018 se empezó a pagar a los bancos, que éstos ahora confían en que este Valencia será “sostenible” y que el club tiene los ingresos más grandes de su historia, además de haber ganado la Copa del Rey en 2019.

El club, explicó Murthy, no puede seguir gastando y ha conseguido reducir las pérdidas antes de meterse en problemas demasiado grandes. “Los accionistas mostraron su preocupación por el tamaño creciente de la deuda debido, principalmente, a la contratación de jugadores”, se señala en la carta.

A su vez, indicó que el Valencia ha sido noveno en la Liga y no está en la Liga de Campeones, por lo que debe reconstruirse. “Esto no es el principio o el final. Debemos aprender del pasado, apretar por el gran estadio, grandes jugadores, ganar la Liga y la Champions a toda costa", propuso.

Las dos preocupaciones del Valencia en este momento son el mercado estival de futbolistas y la conclusión del nuevo estadio

Entre los efectos financieros que considera adversos se encuentran la reducción en un cincuenta por ciento de los ingresos de televisión y de los ingresos totales y que por ello hay que bajar salarios y vender a futbolistas con salarios altos, así como invertir en la cantera

Sobre el estadio, indica que estaba todo listo para que fuera una realidad para comenzar a construir en mayo de 2020 y terminar en 2022, pero que las circunstancias lo han impedido y explicó que el club no puede vender a todos sus futbolistas para construir un gran campo.

“Para construir uno de los mejores estadios de Europa con instalaciones de última generación, tendremos que vender por un mínimo de 120 millones de euros, construir por 150 millones con financiación para los 30 millones restantes, aumentar la capacidad a cerca de 65.000 y los precios de abonos y entradas”, agregó en su carta.

“Estamos comprometidos con la construcción de un club sostenible y con su crecimiento. Esto lleva tiempo”, concluyó.