Muertes por covid en Perú podrían ser el doble de cifra oficial

(Bloomberg) -- El número total de víctimas mortales de coronavirus en Perú podría ser de hasta 50.000, casi el doble de la cifra oficial, dijo un representante del Gobierno.

Los médicos consideraron que el coronavirus fue la causa de muerte de aproximadamente 50.000 fallecidos durante la pandemia, aunque las autoridades solo han podido confirmar que el covid-19 es la causa de 25.648 hasta ahora, dijo el jueves el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, a los medios de comunicación.

En América Latina, solo Brasil y México han informado más muertes que Perú, que está teniendo dificultades para contener el virus a pesar de unas medidas de aislamiento estrictas y tempranas. Los casos confirmados se acercaban a los 500.000 después de que las medidas de cuarentena se suavizaran el mes pasado, lo que obligó al Gobierno a dar marcha atrás. La falta de suministro de oxígeno médico y unos hospitales desbordados han elevado la cifra de fallecidos.

Muchos de los cuerpos de las víctimas fueron incinerados antes de que los médicos pudieran hacer las pruebas necesarias para confirmar que el virus era la causa, aunque las circunstancias de su muerte son compatibles con covid-19, dijo Suárez. El viceministro habló después de que el Gobierno añadiera 3.658 casos sospechosos a su recuento de muertes confirmadas como parte de una revisión en curso.

