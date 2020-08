Mozambique.- Nyusi visita Cabo Delgado tras la reciente ofensiva de Estado Islámico en Mocimboa da Praia

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, se ha desplazado este viernes a la capital de la provincia de Cabo Delgado (norte), días después de unos combates entre el Ejército y Estado Islámico que se habrían saldado con la toma de una localidad en la zona por parte del grupo yihadista.



Nyusi, que ha realizado previamente una parada en la localidad de Metuge para visitar un centro de desplazados por la violencia, ha llegado durante la tarde a Pemba para una serie de actos oficiales, según ha informado el diario mozambiqueño 'O Pais'.



El presidente ha señalado desde Metuge que ha querido visitar el lugar "para conocer más de cerca la situación en la que se encuentran nuestros conciudadanos y buscar con ellos soluciones para seguir adelante con la vida", según unas declaraciones publicadas a través de su página en la red social Facebook.



"Parte de esta población abandonó el distrito de Quissanga debido a la guerra provocada por personas que quieren dividirnos por nuestra riqueza. Debemos permanecer alerta y esperar que lleguen días mejores", ha apuntado.



Desde Pemba, ha prometido a la población que "se crearán trabajos" y "se implicará a la juventud en los esfuerzos de reconstrucción", en medio de las denuncias por la marginación que sufren numerosas comunidades en la zona, que no perciben los beneficios de los proyectos de explotación de petróleo que se desarrollan en la provincia.



Esta ha sido precisamente una de las causas a las que se ha atribuido la creciente capacidad de captación por parte de Estado Islámico en África Central (ISCA), que opera también en República Democrática del Congo (RDC) y que ha perpetrado numerosos ataques en los últimos meses en la provincia.



"Nos centraremos también en la inclusión de los jóvenes en proyectos en la provincia, evitando que se unan a la insurgencia", ha señalado Nyusi, quien ha resaltado su "solidaridad" con los residentes "que sufren este conflicto", tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.



La visita de Nyusi a Cabo Delgado llega después de que ISCA asegurara haber tomado la localidad portuaria de Mocimboa da Praia, lo que fue confirmado por fuentes citadas por los medios locales, tras varios días de combates con el Ejército, que finalmente se batió en retirada.



Por su parte, el Ejército aseguró haber matado a cerca de 60 presuntos yihadistas en operaciones llevadas a cabo en la provincia, incluida la ciudad de Mocimboa da Praia, mientras que el Gobierno negó el jueves que ISCA tenga el control de la ciudad.



En este sentido, el ministro de Defensa mozambiqueño, Jaime Bessa Neto, denunció el jueves que "el enemigo se infiltró en diversos barrios y, tras beneficiarse de varias complicidades, atacó la ciudad desde dentro hacia fuera, causando destrucción, saqueos y asesinatos de ciudadanos indefensos".



"A pesar de las enormes pérdidas en hombres y materiales por parte del supuesto Estado Islámico, el enemigo permanece en el área, lo que denota que han recibido refuerzos en equipamiento y hombres llegados de bases fuera del territorio nacional", agregó, según el portal de noticias Carta de Mozambique.



"LOS TERRORISTAS NO CONTROLAN NINGÚN LUGAR"



El ministro recalcó además que "en este momento, los terroristas no controlan ningún lugar". "Combatieron en Mocimboa da Praia y nuestras fuerzas resistieron. Estamos tomando medidas para inspeccionar la zona y ver si hay o no más personas (que pertenezcan al grupo)".



Fuentes citadas por el portal mozambiqueño de noticias Zitamar señalaron que la ofensiva de los yihadistas arrancó en la noche del 5 de agosto, tras lo que lograron tomar gran parte de la ciudad, si bien el puerto fue defendido por fusileros de la Armada hasta el martes.



Finalmente, los militares tuvieron que retirarse tras quedarse sin munición, a pesar del apoyo aéreo dado por helicópteros de la empresa contratista de seguridad Dyck Advisory Group (DAG), implicada en los últimos meses en combates contra los yihadistas.



Según las informaciones recogidas por la emisora estadounidense Voice of America, los combates se habrían saldado con al menos 55 militares muertos y 90 heridos, si bien las autoridades mozambiqueñas no se han pronunciado por el momento sobre este extremo.



Mocimboa da Praia ha sido escenario de numerosos ataques desde 2017 debido en parte a su importancia estratégica en la provincia y por los proyectos de explotación gasística en los alrededores.



La provincia de Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques por parte de un grupo islamista al que popularmente se conoce como Al Shabaab pero que no estaría vinculado con el grupo del mismo nombre que opera en Somalia y está ligado a Al Qaeda. Además, Estado Islámico anunció en 2019 la creación de ISCA, un grupo que ha reclamado una serie de ataques en la zona.