Mercedes retoma el control en los entrenamientos del GP de España

Derrotado por la primera vez en la temporada la semana pasada, Mercedes replicó firmando los mejores tiempos en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1, este viernes en Montmeló.

En el primer entrenamiento de la sexta prueba de 2020, fue el finlandés Valtteri Bottas el que se instaló en lo alto de la lista de tiempos, con 1 minuto, 16 segundos y 785 milésimas, solo 39 por delante de Lewis Hamilton.

Por la tarde, en condiciones más parecidas a las de la clasificación del sábado (13h00 GMT) y de la carrera (13h10 GMT), el líder británico del Mundial tomó los mandos, con 1 minuto, 16 segundos y 883 milésimas, 287 mejor que su compañero.

En las dos ocasiones, el holandés Max Verstappen (Red Bull), vencedor el domingo en Silverstone (Gran Bretaña), fue tercero.

Sin sorpresa, las Flechas de Plata mostraron su ventaja en una vuelta, con la vista puesta en la clasificación. En la carrera su dominio sí puede ser cuestionado.

Verstappen viene de ganar la carrera de los 70 años de la F1 la semana pasada con los Mercedes partiendo por delante y teniendo que ralentizar su marcha debido a los neumáticos estropeados por el calor.

- Vuelve Sergio Pérez -

Y con altas temperaturas el circuito de Barcelona es también muy exigente para las gomas. Este fin de semana se esperan en la capital catalana unos 30 grados en el aire, 50 en la pista.

"Espero que tengamos la oportunidad de probar lo que no habíamos comprendido (en Silverstone)", señaló el jefe de Mercedes Toto Wolf. "Pienso que los chicos en la fábrica han hecho un gran trabajo. El análisis que he escuchado pinta bien", añadió.

"No vi ninguna ampolla (en los neumáticos). Pero el viernes pasado tampoco las vi, por lo que no puedo decir gran cosa", señaló Hamilton. "Creo que va bien, en las rectas no parecían ir mal, estamos cerca de Red Bull, por lo que creo que la carrera será muy competida", continuó el gran dominador de la F1.

Detrás de Mercedes y Verstappen, se conformó un Top 10 bastante clásico; con Renault, Racing Point, Ferrari, McLaren e incluso Pierre Gasly (AlphaTauri). La excepción fue el Haas de otro francés, Romain Grosjean, sexto por la mañana y quinto por la tarde, incluso sufriendo una pérdida de potencia en la segunda sesión.

Entre los otros pilotos que sufrieron el calor el domingo pasado, el español Carlos Sainz Jr (McLaren) cuenta con un nuevo chasis este fin de semana, con la esperanza de terminar con los problemas de enfriamiento de su motor.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) también cambió de chasis, tras descubrir un "pequeño problema debido a un impacto" en el anterior.

A subrayar también el regreso a la pista del mexicano Sergio Pérez (Racing Point), tras dos carreras fuera del circo por un test positivo de coronavirus. El piloto de 30 años fue séptimo por la mañana y octavo por la tarde.

España dictó este viernes nuevas medidas para evitar la expansión de la pandemia; como el cierre de las discotecas y la prohibición de fumar en la calle si no se respeta la distancia de seguridad de dos metros, debido a los importantes rebrotes en el país.

Este viernes España registró unos 3.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas.

