Mercados de Argentina caen por dudas futuro económico

BUENOS AIRES, 14 ago (Reuters) - Los mercados argentinos descendían algunos peldaños el viernes ante las dudas sobre el futuro económico local y global, en momentos en que se espera del cierre definitivo entre el país sudamericano con acreedores privados para reestructurar unos 65.000 millones de dólares y el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los activos locales acumularon una importante mejora en los días previos al acuerdo con los principales acreedores, ratificando el dicho del mercado que señala 'comparar con el rumor, vender con la noticia', afirmó un operador.

"El rally en el mercado tuvo un corto aliento. Pero no creo que deba sorprendernos. Se sabía que no solo era clave una negociación con los acreedores privados, sino que también ahora entra en juego la futura negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)", dijo la correduría Portfolio Personal Inversiones.

Señaló que con el FMI "no sólo tendremos que ver el nuevo cronograma de pagos que se negocie, es decir, cómo se va a devolver esta plata, sino también qué es lo que nos va a pedir el organismo a cambio. Aquí están las dudas, porque Argentina no tiene un plan económico claro o que se conozca públicamente".

* Los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local caían un 0,4% en promedio en una plaza selectiva y reducida de negocios, luego de acumular una baja del 0,3% entre lunes y jueves y de mejorar un 8,6% durante la semana pasada.

* En este marco, el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP.Morgan subía 18 unidades a 2.119 unidades a las 12.10 hora local (1510 GMT).

* El índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires caía un 0,73%, a 49.261,58 unidades, tras mejorar un 1,34% en la víspera y perder un 6,5% entre lunes y miércoles. La baja del mercado era liderada por acciones de los segmentos energético y financiero.

* En la plaza cambiaria, el peso interbancario se depreciaba un 0,07%, a un renovado mínimo histórico de 73,15/73,16 unidades por dólar con la intervención del banco central, el que vendió de sus reservas unos 470 millones de dólares en la primer parte de agosto, comentaron operadores.

* "Si bien actualmente el valor del tipo de cambio oficial en términos reales se encuentra en niveles razonables, otras mediciones (paridad de poder de compra ajustado por productividad) muestran un atraso del orden de 10%", estimó la Fundación Mediterránea en un informe.

* En el segmento marginal de cambios, el peso operaba a 131 unidades por dólar, desde los 133 pesos anteriores y la operatoria denominada 'contado con liquidación' se pactaba en torno a los 128,20 pesos por dólar.

* "El acuerdo con los bonistas ley Nueva York no actúa, ni sobre la oferta monetaria, ni sobre la demanda de dinero, ergo, no influye sobre el poder adquisitivo del peso y en consecuencia no afecta al tipo de cambio", dijo la consultora Economía & Regiones.

* "El dólar se encarece en Argentina. No es el dólar, sino que el peso se destruye en un país (donde) no solo no crece, sino que se achica y destruye riqueza año tras año", afirmó.

(Reporte de Walter Bianchi, Reporte adicional de Hernán Nessi, Editado por Jorge Otaola)