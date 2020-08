Memphis clasifica a repesca de playoffs y el invicto Phoenix depende de Portland

Los Memphis Grizzlies derrotaron este jueves a los Milwaukee Bucks y se aseguraron un puesto en la eliminatoria de repesca ("play in"), mientras que la otra plaza la ostentan provisionalmente los invictos Phoenix Suns, que ganaron a los Dallas Mavericks.

Los Portland Trail Blazers pueden arrebatar el puesto de los Suns en el 'play in' si derrotan este jueves a los Brooklyn Nets, mientras que los San Antonio Spurs, que conservaban mínimas opciones de entrar, quedaron matemáticamente fuera de playoffs por primera vez desde 1997.

Esta feroz pugna por el último boleto a las eliminatorias por el Oeste se decidirá en la repesca del fin de semana, cuyo ganador enfrentará a los Lakers en la primera ronda de los playoffs.

Este es el último cruce que falta por decidir de los playoffs, que arrancan el 17 de agosto en la sede única de Disney World (Orlando).

Los Grizzlies, que llegaron al final de temporada ocupando el octavo puesto con una cómoda ventaja sobre el resto, tuvieron que sufrir hasta el último partido por su bajón de juego en Disney World, donde solo han ganado dos de sus ocho partidos.

Este jueves consiguieron asegurar una plaza en la repesca al derrotar por 119 a 106 a los Milwaukee Bucks, líderes del Este pero que jugaron sin su estrella Giannis Antetokounmpo, por sanción.

Por los Grizzlies, su base novato Ja Morant hizo un triple-doble con 12 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias y el pívot lituano Jonas Valanciunas consiguió otro con 26-19-12. El pívot Brook Lopez y el escolta Khris Middleton firmaron 14 y 19 puntos respectivamente para los Bucks.

- Suns, invencibles en Disney -

Phoenix, por su parte, completó su inmaculada serie de ocho victorias en ocho partidos en Disney World con una paliza ante los Dallas Mavericks por 128-102.

El escolta Devin Booker, uno de los mejores jugadores del final de temporada, volvió a liderar a los Suns con 27 puntos mientras el base español Ricky Rubio firmó 7 puntos y 12 asistencias.

Por los Mavericks, que dieron descanso al letón Kristaps Porzingis, Luka Doncic solo jugó 13 minutos y terminó con 18 puntos y 5 rebotes.

Los Suns, que aterrizaron en Orlando sin apenas opciones de playoffs y han terminado siendo el único equipo invicto, necesitan una derrota de los Trail Blazers del enrachado Damian Lillard ante los Nets para disputar el 'play in'.

"Estoy muy orgulloso de este grupo sin importar lo que pase", dijo Booker tras el partido, agregando en broma que es "un gran fan de los Nets".

- Spurs, primera ausencia desde 1997 -

Los Spurs fueron otro equipo que sobresalió en Disney World, sumando cinco victorias y tres derrotas, pero los triunfos de Memphis y Phoenix les dejaron matemáticamente sin opciones de playoffs antes del juego ante los Utah Jazz.

Ya eliminados, los Spurs dejaron a sus figuras en el banquillo y cayeron por 118 a 112 ante los Jazz, que también reservaron a sus estrellas Donovan Mitchell y Rudy Gobert.

El equipo de Gregg Popovich dio por terminada así una histórica racha de 22 años seguidos clasificando a playoffs, que comenzó en la temporada 1996/97.

Al final de esa campaña, San Antonio seleccionó a Tim Duncan como número uno del draft y construyó un equipo de leyenda que conquistó cinco campeonatos.

"No me puede importar menos (acabar la racha)", dijo Popovich tras el partido. "No es importante. Lo importante es el momento, hacer lo que tienes que hacer y seguir adelante. Mirar al pasado no es demasiado bueno".

"Estoy muy contento de la manera que hemos jugado aquí. No teníamos ninguna opción de entrar y básicamente nos la ganamos (...) Ha sido nuestro mejor juego en todo el año", subrayó el técnico, de 71 años.

En otros partidos, Los Angeles Lakers perdieron ante Sacramento Kings por 136 a 122. El equipo angelino reservó a su estrella Anthony Davis y solo dio 14 minutos de juego a LeBron James, que anotó 17 puntos.

Por los Kings, fuera de playoffs, los escoltas Buddy Hield y el serbio Bogdan Bogdanovic anotaron 28 y 27 puntos, respectivamente.

En el primer partido de la jornada, los Washington Wizards consiguieron su única victoria en Disney World ante los Boston Celtics por 96 a 90 con 26 puntos y 9 rebotes del pívot Thomas Bryant.

Los Celtics dieron descanso a todos sus titulares concediendo minutos a suplentes como Javonte Green, que terminó con 23 puntos.

También este jueves, la cadena ESPN reportó que los Houston Rockets esperan que su figura Russell Westbrook sea baja al menos en los primeros partidos de la primera ronda ante los Oklahoma City Thunder debido a su lesión en el cuádriceps.

Partidos de la jornada del jueves en la NBA:

Boston Celtics - Washington Wizards 90-96

Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 122-136

Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks 119-106

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 128-102

Utah Jazz - San Antonio Spurs 118-112

Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans - Orlando Magic

gbv/cl