Matthäus: "Duele ver así a un equipo que nos entusiasmó tantos años". EFE/ Marcelo Sayão/Archivo

Berlín, 14 ago (EFE).- El exinternacional alemán Lothar Matthäus dijo este viernes que duele ver a un equipo que, como el Barcelona, entusiasmó al mundo durante tantos años, como se vio esta noche cuando cayó ante el Bayern por 2-8.

"Me duele ver a un equipo que como el Barcelona nos entusiasmó a todos durante tantos años como lo vimos esta noche", dijo Matthäus en un comentario para el canal Sky.

"Veía al Bayern como favorito pero no en ese extremo, nunca pensé que fueran a marcar ocho goles pero los seis goles de diferencia muestran la diferencia que se vio en el campo", agregó.

Matthäus dijo que el Barcelona necesitará un cambio radical y que no bastará con un cambio de entrenador sino que necesitará muchos nuevos jugadores.

"No basta con cambiar el entrenador, necesitan muchos nuevos jugadores y no creo que estén en condiciones de gastar tanto dinero como lo han hecho hasta ahora", dijo.