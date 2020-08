Mañanera AMLO: Expresidente debe declarar en caso de corrupción

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todos los involucrados en una investigación por corrupción al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, deben declarar, incluso si ello significa llevar a un exmandatario a juicio.

Sin embargo, Lozoya aún no ha presentado pruebas significativas para demostrar sus afirmaciones sobre el papel que el expresidente Enrique Peña Nieto presuntamente desempeñó en un caso de soborno.

Exdirector de Pemex dice a fiscal que Peña Nieto ordenó sobornos

López Obrador ha dicho que podría dejar la decisión de llevar a los expresidentes a juicio en manos de una consulta pública, un recurso que ha utilizado en el pasado para detener la construcción de un aeropuerto internacional y una cervecería de Constellation Brands en México. También ha dicho que le corresponde al Fiscal General decidir sobre cómo procede el caso.

Peña Nieto es el único expresidente nombrado en el testimonio de Lozoya hasta ahora, pero López Obrador dijo el miércoles que el testimonio implicó también al ex-presidente Felipe Calderón, pero no está claro en qué información se basa su aseveración.

Otros temas

López Obrador dijo que los homicidios en Guanajuato han disminuido desde la reciente captura del líder del Cartel de Santa Rosa de Lima. Durante meses, Guanajuato ha encabezado la lista de estados con mas homicidios en el país México arresta al jefe del cartel de Santa Rosa de Lima ‘El Marro’



La conferencia de prensa se puede ver aquí

Nota Original:Morning AMLO: Wants Ex President to Testify in Corruption Probe

©2020 Bloomberg L.P.