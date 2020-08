Los muertos por la COVID-19 en Honduras suman 1.542 y los contagios 49.042

El Sinager añadió hoy a sus registros, 87 nuevos recuperados, con los que la cifra aumentó a 7.032, aunque las autoridades sanitarias presumen que los que han vencido el coronavirus podrían ser más. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 13 ago (EFE).- Los muertos en Honduras por la COVID-19 ascendieron este jueves a 1.542, mientras que los contagios a 49.042, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en cadena de radio y televisión.

El portavoz del Sinager, Francis Contreras, dijo que de 860 nuevas pruebas de laboratorio procesadas, sobre las que recalcó que son pocas para la cantidad que se necesita tener a diario, 385 dieron positivo, con las que los contagios aumentaron a 49.042 a nivel nacional.

Los fallecidos registrados hoy son nueve, para un global de 1.542 en cinco meses de pandemia, añadió.

Contreras señaló que en el departamento de Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, y es el segundo con más contagios, hoy solo se registraron 11 nuevos casos, pero que eso se debe a las pocas pruebas PCR procesadas, por lo que hizo un llamado a la población a "no confiarse" y seguir acatando las medidas sanitarias.

Fuentes médicas al frente de la pandemia consideran que, a estas alturas, el país debería tener al menos 3.000 pruebas PCR diarias procesadas, lo que no es posible, al parecer por problemas con el equipo del Laboratorio Nacional de Virología, según la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

Contreras destacó además, que la cifra de hospitalizados ha venido disminuyendo a nivel nacional, y que según el último recuento, suman 952, de los que 675 permanecen estables, 240 graves y 37 en unidades de cuidados intensivos.

Lo que no ha explicado Contreras, es si la reducción de los hospitalizados es porque se han recuperado o fallecido, ni cuánto tiempo llevan los pacientes que están en los nosocomios.

El Sinager añadió hoy a sus registros, 87 nuevos recuperados, con los que la cifra aumentó a 7.032, aunque las autoridades sanitarias presumen que los que han vencido el coronavirus podrían ser más.

La tasa de letalidad hasta hoy es de 3,14, indicó el portavoz del Sinager.

HERNÁNDEZ DICE "EL QUE LA HACE LA PAGA"

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien ha venido siendo cuestionado por sectores de sociedad civil que han denunciado presuntos actos de corrupción en las compras de materiales, equipo y medicamentos para atender la pandemia de COVID-19, dijo hoy que "el que la hace la paga", en alusión a los que pudieran estar aprovechándose de la situación.

En declaraciones al canal de televisión HCH, Hernández subrayó que "el que ha estado aprovechándose de esta pandemia, sea empresario, funcionario, tiene que pagar".

Agregó que en varias ocasiones ha expresado que se debe contribuir con todos los organismos fiscalizadores del Estado, y que Honduras debe cambiar para tener una conducta de transparencia.

"No podemos perdonar a ningún inescrupuloso que se haya aprovechado de la situación para beneficio personal en una situación tan difícil para el país y, en ese sentido, como presidente, aplaudo a todo aquel hondureño que pide cuentas y que denuncia", recalcó.

Según señaló el mandatario, desde su despacho se ha pedido contribuir con todas las investigaciones del Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), debido a la situación compleja que se vive en el país, desde hace cinco meses, a causa de la COVID-19.

Sobre los recursos que asigna el Estado para atender la pandemia, expresó que quienes los administran, "tienen que hacerlo bajo esos parámetros: la ley, la debida diligencia, los principios que deben regir una buena transacción, una buena gestión, aún en medio de una situación difícil como es la pandemia".

Añadió que los libros de la Secretaría de Finanzas y de cada institución pública deben estar abiertos para que todos los hondureños conozcan de qué forma se están invirtiendo los recursos del pueblo hondureño.