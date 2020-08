Los chilenos Azules pretender ser el caballo negro en Liga latina de LoL

Fotografía cortesía de Riot Games, fechada el 28 de febrero de 2020,en la que se observa a la organización chilena Azules Esports, durante un partido de la Liga Latinoamérica de League of Legends. EFE/Cortesía Riot Games/SOLO USO EDITORIAL

México, 14 ago (EFE).- La organización chilena Azules Esports, que salvó la categoría en la penúltima semana del Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL), pretende ser el caballo negro de la fase final que inicia este sábado.

Los Azules ascendieron a la Liga Latinoamérica (LLA) previo a la temporada 2020. En el Apertura de este año finalizaron penúltimos y en el Clausura se metieron en la última semana a la serie de cuartos de final en la que enfrentarán a Rainbow7 el sábado.

La escuadra mantuvo a la base del equipo del primer torneo del año, encabezada por el chileno Sebastián 'Cody' Quispe y se reforzaron con el soporte novato Héctor 'Tyr' Godínez y el jungla uruguayo Santiago 'Xhypherz' León, quien provino de Furious Gaming.

A tres días de enfrentar a Rainbow7, Xhypherz anunció en redes sociales su salida de Azules al argumentar que "no voy a dejar que pasen sobre mis ideales".

Acostumbrados a tener todo en contra, Azules se tendrá que reinventar y demostrarle a la comunidad de la LLA que su primera clasificación a una fase final no fue obra de la casualidad y que tienen más méritos que la emblemática organización costarricense Infinity Esports, que al caer ante Isurus el domingo pasado les dio el pase a los playoffs.

Para ello tendrán que vencer a Rainbow7 en una serie al mejor de cinco. El arcoiris ha sido un fijo en la fase final de la LLA, en la que en el Apertura 2019 terminó subcampeón y en la del Apertura 2020 cayó en semifinales.

A pesar de contar en papel con una mejor plantilla que el torneo pasado, Rainbow7 cayó un puesto en la clasificación con respecto al torneo pasado, del segundo al tercer lugar.

Rainbow7 tuvo un buen inicio en el Apertura, sobre todo tras la incorporación de su carrilero central titular, el chileno Tomás 'Aloned' Díaz, en la semana 2.

Sin embargo, la organización mexicana sólo obtuvo dos victorias en la semana 8, previa a la fase final y en la que las triunfos dieron dos puntos.

De la mano del entrenador Eduardo "Skin" Saldaña, Rainbow7 deberá sortear sin problemas los cuartos de final, al tener una plantilla de figuras entre las que están Francisco 'Leza' Jara y el argentino Emmanuel 'Acce' Juárez.

El ganador de la serie enfrentará el sábado 22 de agosto en las semifinales al subcampeón Isurus, que en la temporada 2019 ganó los dos torneos del año.