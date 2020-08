LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 14 de agosto de 2020

_______________________

PRIMERA PLANA

_______________________

AMN-GEN EEUU-VENEZUELA FISCAL

MIAMI - Un fiscal federal que encarceló a algunos de los mayores delincuentes de Venezuela renunciará a su puesto, según ha podido saber The Associated Press, dejando un vacío que podría frenar los esfuerzos de Estados Unidos para exponer la actividad criminal en la nación sudamericana ante las crecientes tensiones con el gobierno de Donald Trump. Por Joshua Goodman. 543 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN VENEZUELA-IRAN

MIAMI - El gobierno del presidente Donald Trump confisca la carga de cuatro buques cisterna que tenía en la mira por transportar combustible de Irán a Venezuela, dicen funcionarios estadounidenses, en una intensificación de la campaña de Washington para aplicar máxima presión contra ambas naciones. Por Joshua Goodman. 859 palabras. AP Foto. ENVIADO.

CAR-GEN CUBA-EEUU

LA HABANA - Estados Unidos incrementa sus sanciones a Cuba al suspender los vuelos chárter privados a la isla, una medida que se suma a otra similar implementada en enero. En los últimos años, el gobierno de Donald Trump restringió casi todos los espacios de la relación bilateral, desde el turismo hasta la autorización para que se lleve a los tribunales a empresas de terceros países que operen con bienes nacionalizados en Cuba, entre otras. 406 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN TRUMP-HARRIS

WASHINGTON - Donald Trump da credibilidad a una intriga racista sobre la elegibilidad de Kamala Harris para aspirar a la presidencia, avivando una campaña de desinformación que se asemeja a la que usó para propulsar su ascenso en la política. Trump dice que había “escuchado” rumores “muy serios” de que Harris no cumple con los requisitos para ocupar la presidencia. Por Aamer Madhani, Sara Burnett y Amanda Seitz. 347 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

SOLAMENTE EN AP

_______________________

REP-GEN KAMALA HARRIS-ORIGENES

NUEVA YORK - Una de las fuerzas más importantes en la carrera política de Kamala Harris está ausente de su campaña para vicepresidenta: su madre. Aunque ha pasado más de una década desde que Shyamala Gopalan falleció, ella sigue siendo una fuerza en la vida de su hija cuando ésta asume una posición histórica en la fórmula demócrata junto con el candidato presidencial Joe Biden. Por Matt Sedensky. 958 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN LIBANO-EXPLOSION INVESTIGACION

BEIRUT - Para muchos libaneses la mayor esperanza de un esclarecimiento verosímil de la explosión que arrasó buena parte de su capital radica en que la haga gente de afuera. Familiares de las víctimas y sobrevivientes de la explosión han pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que realice una investigación internacional. Otros confían en la policía forense francesa, que se ha sumado a la investigación, y en los agentes del FBI, que se espera lo harán en próximamente. Por Zeina Karam y Lori Hinnant. 865 palabras. ENVIADO.

Con:

-MOR-GEN LIBANO: Irán dice que Occidente no debe aprovecharse de la explosión en Beirut para dictar sus políticas en Líbano.

________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

_______________________

AMS-GEN CORONAVIRUS-ARGENTINA

BUENOS AIRES - El presidente argentino Alberto Fernández anuncia cómo será la nueva prórroga de la cuarentena vigente desde marzo en un contexto de incremento de los contagios y muertes por el nuevo coronavirus.

AMS-GEN CORONAVIRUS-VENEZUELA

CARACAS - Las autoridades judiciales de Venezuela ordenan la detención de 81 personas, entre ellas algunos adolescentes, por incumplir la cuarentena al participar en fiestas en Caracas en medio del avance del nuevo coronavirus, que ya supera los 30.000 contagios. 447 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-BOLIVIA PROTESTAS

LA PAZ - Pese al anuncio de un repliegue gradual, las protestas con cortes de rutas se mantienen en Bolivia luego de que la presidenta interina Jeanine Áñez promulgara una ley que fija el 18 de octubre como fecha impostergable para las elecciones presidenciales. Por Carlos Valdez. 434 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MEXICO-NIÑO SECUESTRADO

CIUDAD DE MÉXICO - Hallan a un niño de dos años secuestrado en junio en el estado mexicano de Chiapas y lo entregan a su madre. La búsqueda de Dylan Esaú, secuestrado el 30 de junio por una joven en el mercado donde trabajaba su madre, permitió a los investigadores desbaratar una banda de tráfico de menores y rescatar a 23 niños. 181 palabras. ENVIADO.

_______________________

ESTADOS UNIDOS

_______________________

AMN-POL BIDEN-HARRIS

WILMINGTON, Delaware - En sus primeros dos días como compañera de boleta de Joe Biden, Kamala Harris ha disparado las críticas más agudas a los defectos de Donald Trump. Adicionalmente, el entusiasmo por su candidatura histórica le ha valido a la campaña la cifra récord de 48 millones de dólares en 48 horas. La campaña espera que sea apenas el comienzo. Por Alexandra Jaffe y Will Weissert. 421 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MICHAEL COHEN

NUEVA YORK - Skyhorse Publishing publicará las memorias de Michael Cohen sobre el presidente de Estados Unidos el 8 de septiembre. El libro se llama “Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump” (“Desleal: La verdadera historia del exabogado personal del presidente Donald J. Trump”). Por Hillel Italie. 361 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN LOS ANGELES-POLICIA-PANDILLA

LOS ÁNGELES - La policía de Los Ángeles investiga denuncias de que agentes rebeldes que dicen llamarse “Los Verdugos” han tomado el control de la comisaría de la ciudad de Compton, mediante amenazas, intimidación y acoso. Por John Rogers. 443 palabras. ENVIADO.

AMN-CLI JOSEPHINE

MIAMI - Josephine se aferra a su estatus de tormenta tropical en su avance por el Océano Atlántico y bate el récord para el meteoro más temprano con su letra del alfabeto en una temporada de huracanes muy activa. Se ubica a 1.090 kilómetros al este-sureste de las Islas de Sotavento. 274 palabras. ENVIADO.

_______________________

MUNDO

_______________________

EUR-GEN CORONAVIRUS-GBRETAÑA

LONDRES - Los británicos de vacaciones en Francia sopesan adelantar su regreso al Reino Unido a fin de evitar una cuarentena de 14 días, tras la decisión del gobierno en Londres de reimponer restricciones debido a un repunte de los contagios de coronavirus en el país galo. Cientos de miles de veraneantes, así como los que planeaban cruzar el Canal de la Mancha en los próximos días, se preguntan qué hacer. Por Pan Pylas. 332 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-EUR-GEN CORONAVIRUS-ESPAÑA: El ministro de Salud anuncia nuevas restricciones para combatir el rebrote del coronavirus, como cerrar discotecas y clubes nocturnos.

-CORONAVIRUS-ASIA: India se vuelve el cuarto país con más fallecidos por coronavirus del mundo, detrás de EEUU, Brasil y México.

-CORONAVIRUS-11SEP-NY: Pandemia obliga a cancelar exhibición de rayos gemelos del 11-S.

EUR-GEN BIELORRUSIA-ELECCIONES

MINSK - Las autoridades bielorrusas dejan en libertad a unas 1.000 personas detenidas en las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales en un intento de calmar la indignación pública por la brutal represión de las movilizaciones pacíficas. Por Yuras Karmanau. 347 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN AFGANISTAN-PRISIONEROS

KABUL - El gobierno de Kabul libera a 80 de los últimos 400 prisioneros talibanes, allanando el camino para las negociaciones entre los bandos enfrentados en el largo conflicto afgano, según funcionario. Por Kathy Gannon y Tameem Akhgar. 264 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN FILIPINAS-ABU SAYYAF

MANILA - Un destacado presunto terrorista a quien se ha relacionado con la decapitación de rehenes, incluyendo dos canadienses y un malasio, se entrega a las autoridades de Filipinas tras caer herido en combate. Por Jim Gomez. 270 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

DEPORTES

_______________________

DEP-AUT F1-GP ESPAÑA

MONTMELÓ, España - Mercedes encabeza de nuevo la tabla de posiciones, cuando el actual campeón de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, registra el mejor tiempo en la segunda sesión de práctica para el Gran Premio de España de la Fórmula Uno, superando a su compañero de escudería Valtteri Bottas. 357 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-AUT F1-ESPAÑA PEREZ

MONTMELÓ, España - Recuperado de coronavirus, el piloto Sergio Pérez regresa a las pistas en la primera sesión de práctica para el GP de España de la F1, luego de perderse las últimas dos competencias en el circuito de Silverstone. El mexicano, de la escudería Racing Point, recibió la autorización de la FIA para volver a la competencia en el Circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló, tras dar negativo en COVID-19. 317 palabras. AP Foto. ENVIADO.

_______________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

_______________________

ESP-CEL CORONAVIRUS-J BALVIN

NUEVA YORK - J Balvin dice que se está recuperando después de su batalla contra el coronavirus. En un video pregrabado que se transmitió cuando Balvin recibió un reconocimiento en los Premios Juventud 2020, el artista reveló que se contagió de COVID-19 y que la enfermedad tuvo un impacto fuerte en él. El galardonado con el Grammy de 35 años pidió a los fans que se tomen en serio el virus. Por The Associated Press. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CIN RESEÑA-PROJECT POWER

SIN PROCEDENCIA - La película “Project Power” presenta una píldora que da superpoderes y las consecuencias que tiene su uso. La cinta que debuta el viernes en Netflix es protagonizada por Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt y Dominique Fishback quienes tratan de acabar con los fabricantes de la píldora. El crítico de The Associated Press Mark Kennedy la califica como un thriller satisfactorio que tiene crédito extra por tener su toque de crítica social, además de efectos especiales deslumbrantes. Por Mark Kennedy. 800 palabras. AP Foto.

_______________________

