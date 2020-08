LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 06:00

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 14 de agosto de 2020

PRIMERA PLANA

ASI-GEN CORONAVIRUS-ASIA

NUEVA DELHI - India se convierte en el cuarto país con más fallecidos por coronavirus del mundo, superando a Gran Bretaña. El Ministerio de Salud reporta 1.007 decesos en 24 horas, para un total de 48.040 que sitúan al país por detrás de EEUU, Brasil y México. 543 palabras. AP Foto. ENVIADO

MOR-GEN LIBANO

BEIRUT - La cifra de víctimas mortales de la masiva explosión registrada la semana pasada en la capital de Líbano sube a cerca de 180 personas, con un estimado de 6.000 heridos y al menos 30 desaparecidos, dice Naciones Unidas. Por Sarah El Deeb. 483 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-GEN EEUU-VENEZUELA FISCAL

MIAMI - Un fiscal federal que encarceló a algunos de los mayores delincuentes de Venezuela renunciará a su puesto, según ha podido saber The Associated Press, dejando un vacío que podría frenar los esfuerzos de EEUU para exponer la actividad criminal en la nación sudamericana ante las crecientes tensiones con el gobierno de Donald Trump. Por Joshua Goodman. 543 palabras. AP Foto. ENVIADO

REP-GEN LATINOAMERICA EN IMAGENES-FOTOS

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas esta semana. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN MICHAEL COHEN

NUEVA YORK - Skyhorse Publishing publicará las memorias de Michael Cohen sobre el presidente de EEUU el 8 de septiembre. El libro se llama “Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump” (“Desleal: La verdadera historia del exabogado personal del presidente Donald J. Trump”). Por Hillel Italie. 361 palabras. AP Foto. ENVIADO

MUNDO

EUR-GEN BIELORRUSIA-ELECCIONES

MINSK - Las autoridades bielorrusas dejan en libertad a unas 1.000 personas detenidas en las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales en un intento de calmar la indignación pública por la brutal represión de las movilizaciones pacíficas. Por Yuras Karmanau. 347 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN AFGANISTAN-PRISIONEROS

KABUL - El gobierno de Kabul libera a 80 de los últimos 400 prisioneros talibanes, allanando el camino para las negociaciones entre los bandos enfrentados en el largo conflicto afgano, según funcionario. Por Kathy Gannon y Tameem Akhgar. 264 palabras. AP Foto. ENVIADO

DEPORTES

DEP-BEI CERVECEROS-CACHORROS

CHICAGO - Yu Darvish no tolera imparable sino hasta la séptima entrada, para cumplir su tercera apertura destacada en forma consecutiva, y los Cachorros de Chicago se imponen 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee, para seguir liderando las mayores. Por Matt Carlson. 415 palabras. AP Foto. ENVIADO

DEP-BEI PADRES-DODGERS

LOS ÁNGELES - Mookie Betts dispara tres jonrones en un mismo juego por sexta vez en su carrera, igualando el récord de las Grandes Ligas, y Dodgers la sacan del parque en seis ocasiones para arrollar 11-2 a Padres. 280 palabras. AP Foto. ENVIADO

DEP-BAS TRAIL BLAZERS-NETS

LAKE BUENA VISTA, Florida - Damian Lillard coloca a Portland en la serie clasificatoria a los playoffs, al aportar otros 42 puntos y un robo crucial, en el duelo que los Trail Blazers ganan 134-133 a los Nets de Brooklyn. 323 palabras. AP Foto. ENVIADO

