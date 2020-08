Líbano.- ACH destaca que Líbano hace frente a una "multicrisis" y pide "que no se pierda el foco" y apoyo a medio plazo

Dice que los hospitales están desbordados" ante la COVID-19 y muestra preocupación por la situación alimentaria



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Acción contra el Hambre (ACH) ha destacado que Líbano hace frente a una "multicrisis" a nivel económico, político, social y sanitario que se ha visto recrudecida por la explosión registrada el 4 de agosto en el puerto de la capital, Beirut, por lo que ha pedido "que no se pierda el foco" sobre la situación y que se adopte un plan de apoyo a medio plazo para ayudar al país.



Beatriz Navarro, directora de la ONG en Líbano, ha aplaudido en una entrevista concedida a Europa Press que "se está movilizando mucho la ayuda" a raíz de la explosión, que dejó al menos 170 muertos y más de 6.000 heridos, si bien ha resaltado que ACH "está haciendo mucho hincapié en que hay muchas crisis y que esto va a medio plazo".



"No es una cuestión de ayudar sólo tres semanas, es una cuestión de ayudar a una población que venía ya de una crisis afectada por diferentes factores y que necesita ayuda a medio plazo", ha incidido, antes de añadir que esta crisis tiene una parte social, "con manifestaciones todos los días", a la que se suma la dimisión del Gobierno y el pico del coronavirus.



Así, ha enfatizado que la situación es "complicada" porque hay "varias emergencias a la vez", al tiempo que ha abogado por "mirar también las necesidades a nivel nacional", a pesar de que la capital es la que sufre "el gran impacto" de la situación, especialmente a raíz de la explosión.



"Obviamente Beirut es prioritario a nivel de refugio y distribución, pero esto tiene también un impacto a nivel nacional que hay que considerar", ha explicado Navarro, quien ha manifestado que es necesario plantear "la reconstrucción y el apoyo a nivel de los medios de vida de la gente".



En el caso de Beirut, ha lamentado que "la mitad de la ciudad está destrozada" y ha puesto como ejemplo de la complejidad de la situación el hecho de que "la mayor parte de la gente que está respondiendo (a la emergencia) también son afectados" por el suceso, que ha causado un profundo impacto a nivel psicológico en el país.



"Hay una gran necesidad de apoyo psicológico", ha argumentado Navarro, que ha recordado que "Líbano es un país muy pequeño y todo el mundo tiene familiares o amigos que están heridos o que han fallecido". "Eso va a ser duro de superar", ha argüido.



En este sentido, ha destacado que la población libanesa "es muy solidaria y muy resiliente" y que "se ha volcado en ayudar" a través de iniciativas comunitarias para apoyar a los miles de damnificados por el incidente, que ha dejado a cerca de 300.000 personas sin hogar.



Asimismo, ha asegurado que la ONG mantiene su coordinación con el Gobierno, pese a que se encuentra en funciones tras la dimisión del primer ministro, Hasán Diab, en respuesta a las manifestaciones exigiendo responsabilidades por la catástrofe.



Navarro, que ha reconocido que "hay un poco de incertidumbre sobre qué impacto pueda tener todo este vacío", ha expresado su deseo de que se pueda mantener la coordinación. "Se ha reforzado muchísimo la coordinación a través de Naciones Unidas y de las ONG internacionales y nacionales intentando paliar esta necesidad", ha agregado.



En esta línea, ha detallado que se ha activado un sistema de coordinación a través de la ONU "para intentar facilitar los envíos de ayuda" en el país, "estratégico en Oriente Próximo". "Hay que apoyarlo para evitar que caiga en el caos", ha subrayado.



PREOCUPACIÓN POR EL CORONAVIRUS



En lo relativo a la pandemia, Navarro ha confirmado que "los hospitales están desbordados" y ha recordado que "estaban bastante desbordados ya por la crisis económica", que había provocado recortes entre el personal sanitario, así como una disminución del acceso a la electricidad "porque no se podían pagar los generadores".



Navarro ha expuesto que los graves daños sufridos por tres hospitales han llevado a derivar gran parte de la ayuda a los centros de salud, especialmente ante el aumento "exponencial" de los casos, en un repunte que arrancó hace unas semanas durante la desescalada.



Esta reapertura fue planteada por el Ejecutivo como una necesidad para el país, muy afectado por la que es su peor crisis económica desde la guerra civil (1975-1990), acrecentada por los cierres provocados por el coronavirus.



En este sentido, ha aseverado que, "en comparación con otros países", Líbano "no se ha visto tan afectado" por la COVID-19, si bien "hace dos semanas había 20 casos al día y ahora hay entre 200 y 300", lo que ha hecho saltar las alarmas.



Navarro, que ha puntualizado que "a lo mejor" el impacto a nivel de víctimas de la explosión "podría haber sido incluso peor" si no fuera por las restricciones impuestas --que provocaron una menor cantidad de población presente en las zonas afectadas, donde hay numerosas tiendas y restaurantes--, ha adelantado que "hay un riesgo de un incremento de casos".



"Durante la respuesta (a la explosión) no se respetaron las medidas de distanciamiento físico, es imposible", ha recordado, antes de señalar que posteriormente ha habido protestas, así como la llegada de personas desde el extranjero para colaborar en la respuesta.



"Teniendo en cuenta que estábamos en pico, y con todo esto que está pasando, oficialmente no estamos en transmisión comunitaria, pero sí que hay mucho miedo de que ya estamos metidos en esto", ha argumentado, precisando que "hasta ahora la mayor parte de los casos eran asintomáticos, pero en los últimos días ha habido un porcentaje más alto de casos que han necesitado respiradores y hospitalización".



CUATRO SECTORES PRIORITARIOS



Navarro ha desarrollado que se han identificado cuatro sectores prioritarios, entre los que figuran el acceso a agua y saneamiento --ya "reforzado" previamente frente al coronavirus--, el refugio y alojamiento, la seguridad alimentaria y la protección, especialmente por la gran cantidad de refugiados que acoge Líbano.



"Estamos bastante preocupados por la parte de la nutrición", ha reconocido la directora de ACH, que ha planteado que "ya existía un problema de inseguridad alimentaria" que ha llevado a la ONG a impulsar las distribuciones de efectivo "para que la población vulnerable decida en qué utiliza ese dinero".



En este sentido, ha dicho que se está haciendo "mucho hincapié" en la situación nutricional "para evitar caer en situaciones en las que haya menores de cinco años con un retraso en el crecimiento o una desnutrición crónica o aguda", especialmente en un momento en el que "una parte de la población que antes no estaba en el umbral de la vulnerabilidad ha pasado" a estar en él.



Así, ha recordado que "hay familias que lo han perdido todo y que ya estaban muy afectadas por la crisis anterior", lo que hace que aumente el riesgo, antes de destacar las labores en apoyo psicológico a mujeres lactantes para evitar que el trauma corte la lactancia.



"Durante los últimos meses habíamos visto un incremento de la vulnerabilidad de la población libanesa hasta el punto de que estábamos haciendo distribución de comida", ha resaltado durante la entrevista, en la que ha enfatizado la necesidad de "pensar en necesidades, independientemente de las nacionalidades".



Navarro ha argüido que "hay que intentar evitar tensiones intercomunitarias porque se considere que se está apoyando más a una comunidad que a otra" y ha reclamado a los donantes "que sean flexibles" para "poder ser flexibles en la respuesta".



Por todo ello, ha resaltado que en estos momentos hay "mucha incertidumbre por la crisis social y política", lo que está llevando a algunos libaneses a "plantearse irse". "Eso va a afectar enormemente a la economía", ha dicho.



"Es cierto que son demasiadas cosas encima para una población que de por sí estaba ya en un estrés muy fuerte. A nivel social, político, sanitario, económico, esto ya no es la guinda, va más allá", ha remachado.