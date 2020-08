La Liga colombiana de fútbol cancela el descenso y el ascenso de sus clubes

La Dimayor anunció el 13 de marzo la suspensión de todas las competencias que organiza, incluidos los torneos de Primera y Segunda División y la Copa Colombia, luego de que el Gobierno declarara la emergencia sanitaria por la COVID-19. En la imagen el registro de una de las celebraciones del club Millonarios de Bogotá. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 13 ago (EFE).- La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que organiza los torneos de fútbol profesional del país, determinó que este año no habrá descenso y ni ascenso porque el campeonato no se ha podido realizar en su totalidad debido a la pandemia del coronavirus.

La decisión se tomó en una asamblea realizada de manera telemática en la que se acordó que el ascenso y el descenso "se llevarán a cabo al finalizar las competencias del primer semestre del año 2021" y no en diciembre de este año, informó la Dimayor.

La información de la entidad explica que la medida se adoptó para garantizar la "misma cantidad de partidos pactados inicialmente, cuando se estipuló el campeonato que se desarrollaría para este año".

La idea es que el torneo de este año termine en diciembre, y que el del próximo año se juegue de enero a junio y es allí donde se definirán los ascendidos y los dos oncenos que pierden la categoría y van a la B.

Los equipos que están más cerca de ir al descenso son Boyacá Chicó, que juega en Tunja, capital del departamento de Boyacá (centro), y Jaguares, que tiene como casa a Montería, en el caribeño departamento de Córdoba.

La fecha de reanudación del torneo sigue pendiente de la aprobación del Gobierno para avanzar a la fase 4, que es la de los entrenamientos colectivos.

Para volver al torneo también se evalúa el comportamiento de la pandemia, pues la intención es que los equipos puedan jugar en su sede y para eso se necesita la aprobación de los alcaldes.

Al respecto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, apoyó el regreso del fútbol en respuesta a una solicitud que le hicieron el Atlético Nacional y el Independiente Medellín.

A través de redes sociales Quintero dijo que "ante la petición" de los equipos solicitó "oficialmente al Gobierno Nacional se autorice la realización de partidos en la ciudad con los debidos protocolos de bioseguridad".

La Dimayor anunció el 13 de marzo la suspensión temporal de todas las competencias que organiza, incluidos los torneos de Primera y Segunda División y la Copa Colombia, luego de que el Gobierno declarara la emergencia sanitaria por la COVID-19.