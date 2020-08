La economía holandesa se contrajo un 8,5 % en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el trimestre anterior, informó este viernes la Oficina Central de Estadísticas (CBS), que califica este declive como "catastrófico" y de "tiempos de guerra". EFE/EPA/RAMON VAN FLYMEN/Archivo

La Haya, 14 ago (EFE).- La economía holandesa se contrajo un 8,5 % en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el trimestre anterior, informó este viernes la Oficina Central de Estadísticas (CBS), que califica este declive como "catastrófico" y de "tiempos de guerra".

Según el economista jefe de la CBS, más de la mitad de esta reducción -menor que el promedio de la eurozona- se debe a una disminución en el gasto de los hogares, una contracción "catastrófica" para el crecimiento económico de Países Bajos, puesto que "no se puede comparar con nada, ni siquiera con la depresión de la década de 1930".

"Por supuesto, el año aún no ha terminado, pero normalmente solo se ven este tipo de cifras en tiempos de guerra", comentó a la televisión holandesa NOS.

Las cifras del segundo trimestre cubren los meses de abril, mayo y junio, en los que Países Bajos se encontraba en un confinamiento parcial como una de las medidas contra el coronavirus.

El ministro holandés de Asuntos Sociales y Empleo, Wouter Koolmees, calificó esta reducción de "severa", aunque aseguró no estar sorprendido por esta cifra. "Lo vimos venir. De todas maneras, tenemos paquetes de emergencia para absorber los golpes más duros", añadió.

Consideró que la contracción es "enorme", pero enfatizó que podría haber sido peor, porque "en el Reino Unido fue de alrededor del 20 %, en Italia y España también es más alta, aunque el 8,5 % (holandés) no tiene precedentes".

La economía holandesa cayó también un 1,5% en el primer trimestre de este año, y aunque enero y febrero fueron buenos meses para los ingresos del país, el confinamiento aplicado durante las últimas dos semanas de marzo, con el cierre de los lugares de ocio y la hostelería, fue suficiente para contraer la economía en ese periodo.

La CBS también subraya la disminución en comparación con el mismo trimestre de 2019, y observa una contracción de la economía por primera vez desde 2013.

El mínimo anterior a la contracción del segundo trimestre de 2020 fue en el primer trimestre de 2009, durante la anterior crisis financiera, cuando el PIB holandés se redujo un 3,6 % de un trimestre a otro, mucho menos que la cifra publicada este viernes.