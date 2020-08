Irene Rosales, impasible ante los rumores de boda de Isa Pantoja y Asraf

12/08/2020 Irene Rosales, tras la grabación de la nueva entrega de "Ven a cenar conmigo gourmet" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 14 (CHANCE)



Los rumores de boda persiguen a Isa Pantoja y Asraf desde que, en los últimos días, la parejita empezara a mandarse misteriosos mensajes en sus respectivas redes sociales hablando de algo "muy importante" que pasaría en la vida de la hija de Isabel Pantoja "en septiembre" y que cambiaría su vida, incluyendo también a su pareja. La reaparición de la joven en "El programa del verano" no ha hecho sino acrecentar el misterio, puesto que no ha confirmado ni desmentido este hipotético paso por el altar con su novio desde hace año y medio.



La mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, se muestra sin embargo impasible ante esta gran noticia para los Pantoja. La colaboradora, que después de atravechar un bache en su relación con Isa ya se vuelve a llevar bien con su cuñada, guarda silencio y prefiere no ser la encargada de confirmar esta supuesta boda.



En Madrid por motivos de trabajo - ya que ha grabado la nueva entrega de "Ven a cenar conmigo gourmet" con Amador Mohedano, Fani Carbajo y Miguel Frigenti - hemos podido preguntarle a Irene, muy parca en palabras, por el posible enlace de Isa y Asraf. Si quieres ver su reacción, ¡no te pierdas el siguiente vídeo!