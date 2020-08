Irán, el nuevo enemigo unificador de Medio Oriente

(Bloomberg) -- El gran avance entre Israel y Emiratos Árabes Unidos refleja el cierre de una brecha en el Medio Oriente moderno, ya que una potencia del Golfo Pérsico por primera vez acuerda hacer las paces con el estado judío. Pero también muestra cómo ha sido reemplazada por otra, quizás más peligrosa, sobre Irán.

Al otro lado del estrecho de Ormuz desde la República Islámica, Emiratos Árabes Unidos ha tenido cuidado de no dejar que las tensiones se conviertan en un conflicto abierto, mientras la política de “máxima presión” del presidente Donald Trump –la cual EAU respaldó– aislaba y sancionaba a Teherán, y luego condujo al asesinato de su general más influyente.

Pero al consolidar años de relaciones discretas con el mayor enemigo de Irán en un avance diplomático –un modelo que podrían seguir otros estados del Golfo Pérsico, incluido el peso pesado Arabia Saudita–, los emiratos están mostrando cautelosamente la bandera de la contención.

Los funcionarios de Estados Unidos e Israel no perdieron tiempo en interpretar el anuncio del jueves como uno que debería poner nerviosos a los líderes iraníes. El embajador saliente de EE.UU. para Irán, Brian Hook, lo llamó una “pesadilla” para el país. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Emiratos Árabes Unidos vio “la fuerza que demostramos aquí en la región, el hecho de que no dudo en enfrentar a Irán”.

Ambas declaraciones necesitan salvedades sustanciales, advirtieron analistas regionales. Y en su única declaración pública hasta ahora, el príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed, enfatizó la promesa de Netanyahu de suspender planes potencialmente explosivos para anexar tierras de Cisjordania que los palestinos quieren para un estado futuro, en lugar del elemento contra Irán de la medida.

“Creo que los emiratíes estaban preocupados por la escalada de las tensiones que sabían se desarrollarían en la región en general, especialmente en el Golfo Pérsico”, asegura Ariane Tabatabai, miembro de Oriente Medio de German Marshall Fund. “Ellos veían a Trump como poco confiable, por lo que la mejor manera de manejar las cosas era tomarlas en sus propias manos”.

Dina Esfandiary, miembro de The Century Foundation, dijo que la percepción de que Estados Unidos está “abandonando la región” fue un factor determinante. No cree que esto profundice sustancialmente el nivel actual de aislamiento que enfrenta Irán.

El esquema del acuerdo permite a Emiratos Árabes Unidos desarrollar lazos diplomáticos, comerciales e incluso de defensa con Israel, a la vez que niega las críticas al señalar la concesión sobre tierras de Cisjordania. Un Netanyahu asediado puede reclamar un gran éxito y dejar de lado su plan de anexión unilateral, que planteaba riesgos diplomáticos y de seguridad para Israel, por ahora. Mientras tanto, Trump puede saborear el éxito de su política exterior, ahora que se encuentra rezagado en las encuestas antes de las elecciones de noviembre.

‘Miserable acuerdo’

“Irán es una gran parte de esta historia, pero no es la única”, asegura Sanam Vakil, subdirector e investigador principal del Programa de Oriente Medio y África del Norte en Chatham House. Tomar la iniciativa en la normalización de los lazos con Israel también se trata de “que EAU en general busque asumir un papel más importante como actor regional en Medio Oriente”, dice Vakil.

En Teherán, la reacción fue previsiblemente hostil. Un ministro del gobierno calificó el pacto como un “acuerdo miserable”, por su traición a los palestinos y su refuerzo de un eje anti-Irán que Trump ha engatusado. Emiratos Árabes Unidos y sus aliados serán responsables de “cualquier intervención israelí en la región del Golfo Pérsico”, dijo el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en su canal oficial de Telegram. Irán y sus aliados, incluido el grupo libanés Hizbulá, se verán fortalecidos por la medida, agregó.

Las tensiones en el Golfo Pérsico siguen siendo altas después de un año de ataques a instalaciones petroleras y petroleros, que culminaron con el asesinato por parte de Estados Unidos del arquitecto militar de la política exterior iraní, Qassem Soleimani. El Consejo de Cooperación del Golfo de seis miembros ha estado dividido durante tres años sobre un embargo a Qatar, en parte por sus vínculos con Irán. Las monarquías del Golfo comparten con Israel el interés de hacer retroceder al Islam político, que ven como una influencia desestabilizadora que emana principalmente de Qatar, Irán y Turquía.

Lazos con Turquía

A medida que Irán se encontraba cada vez más aislado, Emiratos Árabes Unidos ha tratado de calmar las relaciones con la República Islámica, enviando funcionarios a Teherán y reduciendo su papel en la alianza liderada por Arabia Saudita que lucha contra los rebeldes respaldados por Irán en Yemen. Los países son vecinos cercanos con vínculos comerciales históricamente profundos que se encuentran en el principal cuello de botella del mundo para el suministro de petróleo.

Si puede ganar una audiencia receptiva para esa respuesta más cautelosa entre los funcionarios israelíes y estadounidenses, el acuerdo del jueves podría incluso conducir a una reducción de las tensiones, afirma Tabatabai. Es poco probable que Irán, con su economía severamente debilitada por las sanciones estadounidenses y un importante brote de coronavirus, quiera que el pacto revierta las mejoras recientes en su relación con Emiratos Árabes Unidos, también socio comercial.

Otra consecuencia podría ser una profundización de los lazos entre Irán y Turquía para construir un baluarte contra un eje de países árabes respaldados por Estados Unidos que quieran establecer una relación de trabajo con Israel.

Turquía, cuya alianza con Israel colapsó bajo el peso del creciente apoyo del presidente Recep Tayyip Erdogan a grupos palestinos, incluido Hamás, criticó el acuerdo por violar los derechos palestinos.

“Podría haber un paso para suspender la relación diplomática con la administración en Abu Dhabi, llamando al embajador”, dijo Erdogan a los periodistas luego de la oración del viernes en Estambul. “Apoyamos al pueblo palestino”.

Irán y Turquía tienen lazos pragmáticos respaldados por fuertes relaciones comerciales, asegura Vakil de Chatham House. El acuerdo “probablemente acelerará este tipo de división de dos niveles que está teniendo lugar en la región”, dice, y agrega que la disputa de Turquía con Israel sobre los recursos energéticos en el Mediterráneo oriental también acercará a Ankara y Teherán.

“Todo apunta al hecho de que el centro de gravedad de la región ahora está claramente en el Golfo Pérsico”.

