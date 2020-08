¿Ganas de Juegos? Cinco preguntas para conocer la historia olímpica

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Madrid, 14 ago (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Ya queda menos de un año para la inauguración y una buena manera de entretener la espera es conocer a fondo la historia olímpica con este juego semanal de preguntas y respuestas.

De las tres opciones posibles, solo una es correcta. Las soluciones, y algún detalle curioso, están al final.

1. ¿Cuál es la política del Comité Olímpico Internacional respecto a la publicidad en los estadios olímpicos?

a. Está prohibida la publicidad

b. Solo se permite publicidad de los patrocinadores del COI

c. La publicidad en los estadios se subasta en cada edición y es la principal fuente de ingresos de los Juegos

2. El equipo anfitrión de los Juegos suele batir, ante su público, sus mejores resultados anteriores. Así lo hizo Japón en Tokio 1964 con sus 16 medallas de oro. Pero años después igualó esa marca, ya lejos de casa, en los Juegos de...

a. Barcelona 1992

b. Atenas 2004

c. Río 2016

3. ¿Quién entrenaba al primer equipo estadounidense con profesionales de la NBA que participó en los Juegos Olimpicos, en Barcelona'92?

a. Chuck Daly

b. Phil Jackson

c. George Karl

4. En los Juegos de Atlanta'96 España ganó la medalla de oro en el debut olímpico de la gimnasia rítmica de conjunto. Desde entonces, siempre ha subido a lo alto del podio el mismo país, que es...

a. Rusia

b. Bielorrusia

c. Bulgaria

5. ¿Qué ciudad será la primera en organizar Juegos Olímpicos tanto de verano como de invierno?

a. Moscú

b. Pekín

c. Barcelona

SOLUCIONES

1. Respuesta a: Según la regla 50 de la Carta Olímpica, "no se permitirá ningún tipo de anuncios ni publicidad en los estadios, instalaciones u otros lugares de competición que se consideren parte de los emplazamientos olímpicos". Incluso se exige que la marca de la ropa de los deportistas "no destaque de manera ostentosa con fines publicitarios".

2. Respuesta b: El equipo japonés volvió a sumar 16 medallas de oro en Atenas 2004, lo que le permitió ser quinto en el medallero general. En Tokio 1964 y México 1968 ocupó la tercera plaza.

3. Respuesta a: Chuck Daly fue el entrenador del 'Dream Team'. En 1989 y 1990 había hecho campeones de la NBA a los 'Bad Boys' de Detroit Pistons.

4. Respuesta a: El conjunto ruso lleva cinco medallas de oro seguidas en conjuntos, desde Sídney 2000 hasta Río 2016.

5. Respuesta b: Pekín, que organizó los Juegos Olímpicos de verano en 2008, organizará los próximos Juegos de invierno en 2022. Ninguna otra ciudad ha acogido ambas ediciones, aunque lo intentaron varias, como Estocolmo o Múnich.